Härlig 9 årig tjej i Järna söker personlig assistent 75% vaken natt

Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Hej!
Nu söker jag en ny natt-assistent till mitt assistansteam, är det du?
Jag är en härlig, social 9-årig tjej som bor i Järna med min familj. Jag har många intressen och kan själv förmedla vad jag vill. Eftersom jag har SMA1 är mina muskler svaga och ibland behöver jag någon som kan vara mina armar och ben, som kan hjälpa mig utföra de aktiviteter jag tycker om samt stötta mig i det dagliga.
Erfarenhet är inte ett krav utan det viktigaste är att vi trivs tillsammans. För mig är det viktigt att du pratar flytande svenska så vi förstår varandra. Det förekommer även en del lyft och jag önskar därför att du är i fysisk god form.
Du kommer främst arbeta hemma hos mig men eftersom din arbetsplats är där jag befinner mig behöver du vara flexibel.
För att kunna arbeta hos mig behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten:
75% Nattpass (vaken natt). Du arbetar varannan helg där du arbetar vaken natt ena helgen, och dagtid den andra helgen.
Tillträde enligt överenskommelse.
Eftersom jag är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister och det är en fördel om du beställt det inför en eventuell intervju. Du beställer det via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Har du några frågor får du gärna kontakta Linnea Bengtsson på linnea.bengtsson@handihand.se
