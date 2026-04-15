Härlig 18-åring i Gävle söker trygg och engagerad personlig assistent-Vikar

Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2026-04-15


Om mig:

Jag är en 18-årig kille som bor tillsammans med min mamma och lillebror i Gävle. Jag har personlig assistans dygnet runt, vilket gör att jag kan leva ett självständigt liv med familj, vänner, fritidsintressen och daglig verksamhet.
På dagarna arbetar jag på daglig verksamhet och på fritiden tycker jag om att ta promenader, bada, umgås med vänner, delta i aktiviteter och koppla av framför tv:n. Jag är en aktiv person som uppskattar både sociala sammanhang och lugnare stunder hemma.
Som assistent hos mig är du en viktig del av min vardag och möjliggör att jag kan leva mitt liv på mina villkor.

Om tjänstenVi söker nu en medarbetare för en vikarietjänst på 50 %. Tjänsten omfattar både dagarbete och vakna nattpass. Det är en fördel om du kan hoppa in extra vid sjukdom och semestrar.
Vikariatet sträcker sig till och med augusti, med god möjlighet till förlängning för rätt person.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta självständigt under nattid. Du är trygg i din roll och har lätt för att samarbeta när det behövs.

För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Arbetsuppgifterna omfattar stöd i vardagen såsom:

Personlig omvårdnad och nära personliga behov

Kommunikation i tal och skrift

Hushållssysslor som städning och handling

Följa med på aktiviteter och fritidsintressen

Bemanningsansvar:
I tjänsten ingår även ett utökat ansvar som bemanningsansvarig, enligt rullande schema mellan assistenterna. Det innebär att du vid behov tar emot samtal från kollegor vid sjukdom och ansvarar för att lösa bemanningen. Om ingen annan kan hoppa in kan du själv behöva täcka upp. Uppdraget är arvoderat.
Du blir anställd via Assistans i Balans, vilket ger dig en trygg anställning med grundlig introduktion, handledning och möjlighet till fortbildning.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

God fysisk förmåga

Simkunnig och kunna följa med och bada

Rökfri under arbetstid

Använder inte parfym eller starkt doftande produkter under arbetspass

Noggrann och har god känsla för detaljer

Lugn, trygg och tålmodig

Förmåga att arbeta med respekt för självbestämmande - du assisterar mig i mitt liv

Tycker om barn

Meriterande
Erfarenhet av arbete som personlig assistent

Erfarenhet av stomi

Erfarenhet av sondmatning

Erfarenhet av autism

Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistans i Balans i Sverige AB (org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta)
169 03  SOLNA

Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB

Jobbnummer
9857168


   

