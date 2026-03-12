Härlig 18-åring i Gävle söker trygg och engagerad personlig assistent-Vikar
2026-03-12
Om mig:
Jag är en snart 18-årig kille som bor tillsammans med min mamma och lillebror i Gävle. Jag har personlig assistans dygnet runt, vilket gör att jag kan leva ett självständigt liv med familj, vänner, fritidsintressen och daglig verksamhet.
På dagarna arbetar jag på daglig verksamhet och på fritiden tycker jag om att ta promenader, bada, umgås med vänner, delta i aktiviteter och koppla av framför tv:n. Jag är en aktiv person som uppskattar både sociala sammanhang och lugnare stunder hemma.
Som assistent hos mig är du en viktig del av min vardag och möjliggör att jag kan leva mitt liv på mina villkor.
Om tjänstenVi söker nu en medarbetare för en vikarietjänst på 75-80 %. Tjänsten avser främst nattarbete, men enstaka dagpass kan förekomma vid behov.
Vikariatet sträcker sig till och med augusti, med god möjlighet till förlängning för rätt person.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta självständigt under nattid. Du är trygg i din roll och har lätt för att samarbeta när det behövs.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Arbetsuppgifterna omfattar stöd i vardagen såsom:
Personlig omvårdnad och nära personliga behov
Kommunikation i tal och skrift
Hushållssysslor som städning och handling
Följa med på aktiviteter och fritidsintressen
Bemanningsansvar:
I tjänsten ingår även ett utökat ansvar som bemanningsansvarig, enligt rullande schema mellan assistenterna. Det innebär att du vid behov tar emot samtal från kollegor vid sjukdom och ansvarar för att lösa bemanningen. Om ingen annan kan hoppa in kan du själv behöva täcka upp. Uppdraget är arvoderat.
Du blir anställd via Assistans i Balans, vilket ger dig en trygg anställning med grundlig introduktion, handledning och möjlighet till fortbildning.
KravGoda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga
Simkunnig och kunna följa med och bada
Rökfri under arbetstid
Använder inte parfym eller starkt doftande produkter under arbetspass
Noggrann och har god känsla för detaljer
Lugn, trygg och tålmodig
Förmåga att arbeta med respekt för självbestämmande - du assisterar mig i mitt liv
Tycker om barn
MeriterandeErfarenhet av arbete som personlig assistent
Erfarenhet av stomi
Erfarenhet av sondmatning
Erfarenhet av autism
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9794231