Härlig 18-åring i Gävle söker trygg och engagerad personlig assistent- Extr

Om mig:
Jag är en kille på snart 18 år som bor tillsammans med min mamma, och min lillebror i Gävle. Jag har personlig assistans dygnet runt vilket innebär att jag kan leva som andra, umgås med min familj, utöva mina intressen, ta hand om mig själv och såklart mycket annat. Jag jobbar på daglig verksamhet på dagarna. Gillar att gå promenader, bada, umgås med vänner, vara med på olika aktiviteter och chilla framför tv:n på fritiden.
Om dig:
Är du omtänksam, tålmodig och besitter en finkänslighet när det gäller att förstå att du assisterar mig i mitt liv? Du är kvinna eller man med god fysik, har humor, är noggrann lugn och trygg i dig själv. Du använder inte parfym eller andra produkter som doftar starkt när du jobbar hos mig. Du röker inte under tiden du assisterar mig. Du talar bra svenska då jag kommer behöva dig för att kommunicera i både skrift och tal. Att du är noggrann och har sinne för detaljer är också två egenskaper som jag uppskattar. Städa, handla och allt som hör livet till ingår självklart i ditt uppdrag. Så också mina nära personliga behov. Erfarenhet av stomi, sondmatning, och autism är meriterande. Självklart måste du tycka om barn, som storebror så vill jag ibland umgås med brorsan. Tycker du att det låter intressant? Då hoppas jag att vi ses!
Tjänsten:
Du kommer att arbeta några fasta pass i månaden, och det finns även möjlighet till extra pass vid behov. Hos mig jobbar man dagar, kvällar och nätter. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
