Hårdvarunära mjukvaruutvecklare till Gripen

Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu en hårdvarunära mjukvaruutvecklare till vår sektion Computer Platforms for Simulators, som ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av datorplattformarna till Gripens utvecklingssimulatorer på Saab Aeronautics i Linköping.
Just nu händer det mycket spännande hos oss, bland annat utvecklingen av en helt ny och omfattande Gripen-simulator. I dagens omvärldsläge innebär rollen också en chans att bidra konkret till Saabs fortsatta utveckling och till säkerheten i vårt närområde.
I rollen får du arbeta med simulatorernas mest grundläggande byggstenar, den tekniska bas som all annan simulatorutveckling - och i förlängningen även den riktiga flygplansutvecklingen - vilar på. Det ger dig unika möjligheter att få insikt i hela kedjan från grundplattform till flygsystem.
Till denna roll söker vi en mjukvaruutvecklare som kan bidra till nyutveckling, vidareutveckling, och underhåll av såväl drivrutiner och funktionsbibliotek som annan maskinnära mjukvara.
Du kommer att arbeta inom följande områden:
* Utveckling av drivrutiner för Unix-system med krav på prestanda
* Utveckling av OS-oberoende biblioteksfunktioner som utgör stöd för simulatorutvecklare
* Test och utvärdering av ny hårdvara med avseende på kompatibilitet och prestanda
* Vidareutveckling av rutiner för kommunikation med olika tekniker och protokoll
Vi söker dig som har ett gediget intresse för datorer och hårdvarukomponenter och är bekväm med hårdvarunära mjukvaruutveckling. Du gillar att kommunicera med andra och jobba i team för att hitta lösningar, men har även förmåga att jobba på egen hand och leverera i tid. Du har insikter kring dina egna styrkor och förbättringsområden, är ödmjuk och har en stor nyfikenhet att lära dig nya saker.
För att lyckas hos oss tror vi att du har:
* Högskoleutbildning som är relevant för tjänsten
* Några års erfarenhet av hårdvarunära mjukvaruutveckling
* Du besitter stor kunskap inom Linux
* Du hanterar tekniskt och formellt språk på såväl svenska som engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av programmering inom:
* C
* C++
Hos oss får du en arbetsplats där vi verkligen stöttar varandra och du kommer omges av hjälpsamma och erfarna kollegor. Här finns dessutom mycket goda möjligheter att utvecklas - både genom dagligt kunskapsutbyte och via tillgång till ett stort antal kurser och tid för självutbildning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
