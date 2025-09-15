Hårdvarunära Mjukvaruutvecklare sökes till Lafayette AB
2025-09-15
Bolaget grundades 1961 och var det svenska bolag som var först ut med privatradio. Lafayette har idag en framskjuten position inom tillverkning av utrustning som främst används av jägare eller naturälskande människor.
Tillsammans med våra dotterbolag VMAC AB samt Lafayette Oy utvecklar, tillverkar och säljer vi produkter såsom kommunikationsradio, spårningsutrustning som främst används för att spåra jakthundar eller boskap med en egenutvecklad mjukvaruplattform, samt att vi utvecklar och tillverkar ljuddämpare och pannlampor.
Våra kunder befinner sig i nuläget främst i Norden men vi kommer i framtiden att etablera oss på nya marknader, först och främst inom EU.
Koncernen har idag sitt huvudkontor i Göteborg samt ett finskt säljbolag som är beläget strax utanför Helsingfors. Tillverkning och utveckling sker även i orterna Vilhelmina och Shenzhen i Kina. Omsättning för bolagen är cirka 45 MSEK med ett 12 anställda.
Lafayette söker nu dig som vill bidra med din tekniska kompetens genom att arbeta med utveckling och underhåll av företagets GPS-produkter genom mjukvaruutveckling. Du kommer att programmera i C/C++ för att utveckla och underhålla mjukvara som integrerar med hårdvaran i våra produkter. Samtidigt kommer du att få engagera dig i projekt med förbättringsarbeten och det finns goda möjligheter att ta egna initiativ till utvecklingsprojekt för att förbättra produkternas funktioner.
Vi är ett växande företag med starkt fokus på kvalitet och innovation. Du kommer att ingå i ett team och bli en del av ett litet och familjärt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Här får du goda förutsättningar att påverka vägen framåt för bolaget som är i tillväxtfas. Arbetet utförs på plats i Göteborg och är förlagt till kontorsarbetstider.
ArbetsuppgifterProgrammering i C/C++ för utveckling och underhåll av produkternas mjukvara
Delta i samt driva egna förbättringsprojekt av GPS-produkterna
Följa upp och kontrollera produkternas funktioner
Ingå i utvecklingsteamet och samarbeta kring produktutvecklingen
KvalifikationerHar goda kunskaper och erfarenhet av kodning i C/C++Publiceringsdatum2025-09-15Körkortskrav
Relevant utbildning
Minst 3 års yrkeserfarenhet eller motsvarande
Har kunskaper inom GPS, telekom eller radioteknik
Har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift då dessa språk används i det dagliga arbetet
Meriterande om du har· Arbetslivserfarenhet av hårdvarunära utveckling inom GPS, telekom eller radioteknik
• Har kunskaper om serverkommunikation
• Har kunskaper om Arm - och Pic-processorer som används i produkterna
Personliga egenskaper· Kommunikativ
• God samarbetsförmåga
• Noggrann och strukturerad
• Självständig och ansvarstagande
• Problemlösande
Vi erbjuder· En dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Trevligt kontor och moderna lokaler
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till patrik@lafayette.se
senast den 15 oktober 2025. Urval sker löpande och anställnings sker efter överenskommelse. Vid frågor kontakta Patrik Johansson, 0702269000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: patrik@lafayette.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lafayette AB
