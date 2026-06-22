Hårdrock och sportintresserad personlig assistent till Tomas
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2026-06-22
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DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter. Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare. Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter. Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete , där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Personlig assistent sökes till mig Tomas i KatrineholmVi söker nu en trygg, varm och engagerad personlig assistent till Tomas, som bor centralt i Katrineholm.Tomas är 61 år och lever med halvsidesförlamning och afasi efter sjukdom. Han behöver hjälp och stöd i alla dagliga moment, både hemma och vid aktiviteter utanför hemmet. Assistansen är dygnet runt med sovande natt och arbetet omfattar även helger.Tomas tycker om musik, sport och att hitta på saker tillsammans med familjen. Det kan handla om att följa med på aktiviteter, komma ut på små utflykter eller bara göra vardagen trevligare och enklare tillsammans. Vi söker därför dig som är social, lyhörd och som trivs med att vara ett stöd i någon annans vardag. Gärna dig som delar Tomas intressen och vill, ibland, åka iväg på konserter (mycket hårdrock), hockey, fotboll etc.Arbetet innebär bland annat stöd i vardagliga rutiner, personlig omvårdnad, hjälp vid matsituationer samt att skapa trygghet och struktur i dagen. Du arbetar i Tomas hem där det finns fru och där barn och barnbarn är en mycket viktig del i Tomas liv. Du måste ha en förmåga att känna in dig och visa hänsyn även till familjen.Det viktigaste är att personkemin känns bra. Du behöver kunna vara både en hjälpande hand och ett trevligt sällskap, nästan som en vän i vardagen.Vi söker dig som:* Är lugn, omtänksam och ansvarstagande* Tycker om att arbeta nära människor* Har tålamod och kan skapa trygghet* Gillar musik, sport och sociala aktiviteter* Gärna har körkort då Tomas har en egen, anpassad, bil* Inte rökerDet finns katter i hemmet, så du bör inte vara allergisk.Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men personlig lämplighet betyder mest. Då vi startar upp ett helt nytt team finns möjlighet att vara med och påverka arbetstider och sysselsättningsgrad.Skicka gärna några rader om dig själv och varför du tror att jobbet skulle passa dig. Utöver dte vill vi ha in CV och referenser.
Vid arbete hos äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Arbete i hemmet hos äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning omfattas av registerkontroll enligt Lag (2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning. Lagen gäller från och med den 1 mars 2026. I stöd av lagen har vi som företag en policy att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med nyanställning. Registerkontrollen genomförs som ett sista steg i rekryteringsprocessen och utgör en del av vår samlade lämplighetsbedömning.
Beställ via länk: Registerutdrag | Polismyndigheten, välj fliken "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455)
641 31 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Kontakt
Rekryterare
Tanja Elf tanja@dvtassistans.se Jobbnummer
9971979