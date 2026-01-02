Hard Rock Cafe Vasagatan söker Sales & Marketing Manager!
2026-01-02
Sales & Marketing Manager
Om jobbet
Är du passionerad inom försäljning, marknadsföring och gästupplevelser - och vill vara en del av ett globalt och ikoniskt varumärke som Hard Rock Cafe?
Vi söker nu en engagerad Sales & Marketing Manager till nya Hard Rock Cafe i Stockholm City. I denna roll ansvarar du för att driva försäljning, skapa marknadsföringsaktiviteter, hantera bokningar och utveckla vårt lokala varumärke. Du blir en central del av gästens upplevelse - både innan, under och efter besöket.
Dina ansvarsområden
Planera och genomföra marknadsföringskampanjer, samarbeten och lokala event
Skapa och publicera innehåll för sociala medier
Hantera bokningar från företag och privatpersoner, inklusive grupper och event
Driva försäljningsaktiviteter och säkerställa att uppsatta mål nås
Bygga relationer med företag, hotell, resebolag och partners
Analysera resultat, följa upp kampanjer och optimera strategier för försäljning och gästupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och/eller marknadsföring, gärna inom restaurang, hotell, event.
Är kreativ, strukturerad och mycket självgående
Trivs i en dynamisk, snabb och social arbetsmiljö
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer
Har ett stort driv och gillar att skapa resultat
Vi erbjuder
Heltidsanställning
En arbetsplats fylld med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att växa inom det ikoniska Hard Rock Cafe-varumärket
Arbetsort: Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@hrcstockholm.com
