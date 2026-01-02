Hard Rock Cafe Vasagatan söker Hovmästare!
2026-01-02
Om jobbet
Vill du skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster?
Som hovmästare på Hard Rock Cafe har du en nyckelroll i gästupplevelsen och restaurangens dagliga drift. Du är den första och sista kontakten för många av våra gäster och ansvarar för att skapa ett varmt välkomnande, ett smidigt flöde i restaurangen och en atmosfär som gästerna kommer att minnas.
Dina uppgifter
Välkomna och placera gäster samt hantera bokningar
Säkerställa ett effektivt gästflöde och hög servicenivå under hela servicen
Samordna och stötta servis- och barteamet under drift
Bidra till en positiv, energifylld och professionell stämning i restaurangen
Säkerställa att entré, matsal och serveringsytor alltid är välkomnande och presentabla
Vara en länk mellan gäster, servis, kök och ledning för bästa möjliga gästupplevelse
Vi söker dig som
Är mycket serviceinriktad, trygg i din roll och har ett naturligt värdskap
Trivs med ansvar och att arbeta i ett högt tempo
Har god kommunikativ förmåga och är lösningsorienterad
Har tidigare erfarenhet som hovmästare eller i en ledande servicefunktion inom restaurang
Vi erbjuder
Heltid-, deltid- och behovsanställningar
En arbetsplats fylld med musik, energi och internationell stämning
Möjlighet att utvecklas inom Hard Rock-varumärket
Arbetsort: Nya Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@hrcstockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Stockholm AB
(org.nr 559507-9871), https://cafe.hardrock.com/stockholm/sv/
Kungsbron 21 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9667969