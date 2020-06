Har du vad som krävs? - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Oskarshamn

Prenumerera på nya jobb hos Power Of Nature AB

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Oskarshamn2020-06-17Har du entreprenörsanda?Är du en tävlingsmänniska?Drivs du av en vilja att prestera bättre idag än va du gjorde igår?Vill du jobba på ett företag där du snabbt kan klättra i karriärsstegen?Vill du ha möjligheten att fritt kunna påverka dina arbetstider?Drivs du av möjligheten att kunna tjäna pengar utan något lönetak?Då har du hittat helt rätt!Vi är ett galet gäng som alltid ser till att ha väldigt roligt under våra arbetsdagar.I din roll som säljare hos kommer du åka hem till kunder på förbokade möten för att demonstera och sälja vår produkt. Du utgår från ditt egna hem och du väljer själv hur stort geografiskt område du vill jobba på.Du påbörjar din tjänst hos oss med en tvådagars utbildning på vårt kontor . Där får du träffa dina blivande kollegor, se och lära dig hur vår produkt fungerar, samt en god inblick i hur vi jobbar.Känner du att DU är den vi söker? Tveka då inte att skicka in din ansökan!I länken nedan ser du en video som kort förklarar hur vi jobbar:Intresserad? Släng iväg ett trevligt mail till oss! Men glöm INTE telefonnumret!Vi har väldigt få krav och dessa är att man måste ha körkort och bil.Välkommen med er ansökan! Arbetet går ut på att demonstrera vår produkt Roboclean som är världsledande inom sin teknik. www.roboclean.se Du jobbar på förbokade kundbesök där du är väntad och välkommen vilket gör det lättare än att jobba inom en uppsökande verksamhet.Du väljer själv vecka för vecka hur du vill jobba vilket är en fördel för de som vill styra sina arbetstider lite mer.Man utgår från sitt egna hem och jobbar med omnejd även om kontoret ligger i Oskarshamn.Vårt kontor är beläget i Oskarshamn,10 minuter från centrum.Ljus och fräsch lokal med tillgång till kök & toalett m.m och trevliga medarbetare.Här håller vi alla våra utbildningar och möten.Men man utgår från sin egna kommun när man jobbar.Huvudkontoret ligger i Västerås.#jobbjustnu2020-06-17Sista dag att ansöka är 2020-06-30Power Of Nature AB5268725