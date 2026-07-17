Har du truckkort? Vi söker lagerpersonal i Göteborgsområdet!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande lagermedarbetare till vår kund i Göteborg. Rollen passar dig som trivs i en aktiv lagerverksamhet där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus.
Som lagermedarbetare blir du en viktig del av det dagliga lagerflödet. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik, där truckkörning, plock och pack samt hantering av in- och utleveranser ingår i det dagliga arbetet. Arbetet är fysiskt och sker i ett högt tempo, vilket ställer krav på ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av kundorder
• Förbereda och hantera varor inför leverans
• Truckkörning och intern transport av gods
• Hantering av inkommande och utgående leveranser
• Bidra till ordning, säkerhet och ett effektivt lagerflöde
• Stötta verksamheten med övriga lagerrelaterade arbetsuppgifterOm tjänsten
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete och som trivs i en roll där struktur, ansvar och samarbete står i fokus. Du är noggrann, initiativtagande och arbetar metodiskt samtidigt som du har ett högt engagemang i ditt arbete.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter. Med en positiv inställning bidrar du till en god laganda och samarbetar väl med dina kollegor för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller produktionsarbete
• Giltigt truckkort med behörighet A och B
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av truckkörning i det dagliga arbetet
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
10005551