Har du tidigare erfarenhet av Styr-och Reglerteknik? Se hit!
2025-08-13
Har du med sin arbetslivserfarenhet byggt upp ett stort intresse för Styr- och reglerteknik och ser din nästa utmaning inom fordonsindustrin? Vill du tillsammans med dina kollegor vara med och bygga upp någonting nytt och vara en del an framtidens energiomställning? Välkommen in med sin ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker nu en engagerad och driven person till ett av Göteborgs ledande företag inom fordonsindustrin! Här får du en unik möjlighet att arbeta på en avdelning som ansvarar för en högteknologisk testanläggning där både drift och testning av bränslemotorer står i fokus.
Just nu befinner sig avdelningen i en spännande expansionsfas - där du får vara med från början i arbetet med att bygga upp en helt ny testanläggning för vätgasdrivna motorer. En chans att vara en del av framtidens energiomställning!
Hos vår kund får du:
Arbeta i en högteknologisk miljö med de senaste lösningarna inom Styr- och Reglerteknik.
Vara en nyckelperson i ett projekt som ligger i teknikens framkant - utvecklingen av vätgasdrivna testanläggningar.
Tillhöra ett sammansvetsat team som präglas av innovation, samarbete och framtidstro.
Utvecklas i ett företag som värdesätter din kompetens och investerar i din fortsatta utveckling.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en eftergymnasial högskoleutbildning inom mekatronik.
Har tidigare erfarenhet av att jobba med Styr- och Reglerteknik och förstå processen.
Är en lagspelare och trivs med att arbeta ihop med både kollegor och kunder.
Är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift, då båda språken kommuniceras internt och externt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday med ambitionen att på sikt bli tillsvidareanställd hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION:
Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse.
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufas.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
