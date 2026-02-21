Har du tålamod som ett höstregn och är du intuitiv som Laleh - vik 37 tim/v
2026-02-21
Tjänsten
Jag söker en personlig assistent på i genomsnitt 37 timmar per vecka för ett vikariat. Vikariatet beräknas vara fram till 2027-01-10 med eventuell förlängning, med minskad tjänstgöringsgrad. På grund av jobbets karaktär söker jag dig som identifierar dig som kvinna. Tjänsten är tidsbegränsad först med möjlighet till förlängning om vi trivs bra tillsammans. Vikariatet är på 37 timmar per vecka under en begränsad period. Det är viktigt att notera att den angivna perioden endast är en uppskattning. Den ordinarie assistenten har rätt att avbryta sin bortavaro i förtid och då avslutas tjänsten eftersom det är ett vikariat.
Schemat för tjänsten (med reservation för ändringar vid exempelvis resor eller andra skäl):
Måndagar klockan 06:30-16:00
Tisdagar klockan 16:00-23:00
Torsdagar klockan 06:30-16:00
Lördagar klockan 06:30-12:00
Söndagar klockan 06:30-12:00
Vissa perioder arbetar du mer, andra mindre. Det påverkar också lönen. Ditt schema kan behöva ändras. Du som personlig assistent jobbar själv. Det är bra om du kan hoppa in extra vid sjukdom eller andra vakanser.
Om mig
Skinn på näsan men försiktig, samt har mycket tankar och humor beskriver mig bra. Jag är 23 år och kommer från Sydkorea. Mina största intressen är musik, mat och böcker. Att lära mig saker är något som lockar mig. Jag tycker om att umgås med min familj. Aktiviteter såsom att gå ut och åka snowboard njuter jag av, om jag inte ser på bio. Just nu har jag ingen sysselsättning, vilket gör att mina dagar ser lite udda ut för tillfället. Min förhoppning är att plugga på sikt.
Cerebral Pares råkar vara en följeslagare i mitt liv. Det lär mig mycket om mig själv och omvärlden. Det påverkar hela min kropp, särskilt högra sidan och oralmotoriken. Jag behöver stöd eller hjälp med allt fysiskt. Jag kommunicerar med alternativa kommunikationssätt. Därför behöver jag assistenter som kan tolka och förmedla min kommunikation på både svenska och engelska. Jag kan gå, men använder rullstol för längre sträckor.
Jag befinner mig i en ny fas. I klivet att hitta min väg i vuxenlivet. Jag har min utgångspunkt i Farsta. Jag vill leva ett aktivt och självständigt liv. Det är där du kommer in för att att du möjliggör detta för mig. Du blir mina förlängda händer och min förstärkare. Vardagen med hushållssysslor och andra åtaganden som att diska samt äta. Få till eyelinern precis som jag vill ha den. Rätta till toppen jag har valt för dagen. Uttrycka mina tankar, åsikter och känslor. Ha mina sociala kontakter såsom bokklubben jag är med i men också att prata med främling i mataffären. Också det där extra som att ha min heliga vinyl stund, ha ansiktsmask på en onsdag eller överraska mina föräldrar med middag.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Jag kan behöva få din hjälp på olika sätt vid olika tillfällen, även när det gäller samma uppgift. Ibland orkar jag mer eller mindre. Det är viktigt att du är lyhörd och inte antar något men det är bra att lära dig hur jag brukar vilja ha det. Du som min assistent behöver känna mig, min funktionsvariation och mina kommunikationssätt mycket väl. Du behöver kunna fånga upp detaljer och nyanser i mig. God hygien är viktigt i detta jobbet både för mig och dig.
Som personlig assistent hjälper du mig med:
Personlig hygien såsom toalettbesök samt dusch och påklädning
Vård av Mic-Key
Måltider (jag äter via munnen men har även Mic-Key/"knapp på magen" som komplement)
Hushållssysslor och vardagliga aktiviteter
Allt som man behöver två händer till
Aktiviter utanför hemmet
Fritidsaktiviteter och intressen
Genom följa med på kortare resor
Stöd i kommunikation och ta anteckningar
Vårdbesök eller liknande där stöd i kommunikationen är extra betydande - du blir mitt språkrör
Att vara närvarande och lyhörd för mina behov och rutiner
Att ge stöd utan att ta över - din insats ska främja min självständighet när ork finns
Genom att ta egna initiativ ibland men frågar mig
Att hantera kroppsnära och intimt stöd med respekt för min integritet
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Kunna laga mat
Kunna ta anteckningar
Villig att lära dig tecken som stöd
Öga för kommunikation
Vara organiserad och flexibel
Vara noggrann
Vara intuitiv
Ha tålamod
Inte vara pälsallergiker
Vara rökfri
Meriterande
Det är ett plus om du har erfarenhet av Mic-Key och är intresserad av alternativa kommunikationssätt.Dina personliga egenskaper
Jag söker dig som är genuint intresserad av människor och personlig assistans. Du är flexibel och strukturerad. Du är närvarande, lyhörd och nyfiken, mogen, professionell och trygg i dig själv. Du har god kommunikationsförmåga (både verbalt och alternativa kommunikationssätt). Du kan vara mitt språkrör i olika situationer genom fånga upp detaljer samt nyanser i mig och känna mig. Du ser på mig om jag är irriterad, stressad, glad, arg, vill säga något. Du kan bygga djupa, professionella relationer för att jag ska kunna känna tillit till dig som assistent. Du är öppen för feedback och dialog, och förstår vikten av att ge stöd utan att ta över, men tar egna initiativ ibland.
Om STIL
STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) är ett assistanskooperativ där medlemmarna själva arbetsleder sina assistenter. Läs mer på http://www.stil.se.
Avslutning
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev snarast då intervjuer sker löpande. Processen börjar med en intervju med mig och STIL. Introduktion och en tjänst som är tidsbegränsad. Det kan bli möjlighet till förlängning av vikariatet i mindre omfattning.
Har du tålamod som ett höstregn och är du intuitiv som Laleh? Då kan det vara dig som jag söker!
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timbaserad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9756124