Har du svetsbakgrund? Ta nästa steg inom oförstörande provning!
BAE Systems Hägglunds AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik Visa alla svetsarjobb i Örnsköldsvik
2025-12-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Är du svetsare idag eller har en utbildning inom svetsning? Ta då möjligheten att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team som svetskontrollant inom oförstörande provning.
Vi behöver stärka upp till vår avdelning inom oförstörande provning med en Kontrollant. Låter det som att det passar dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Välkommen till en framtid fylld av möjligheter!
Din framtida utmaning
Som kontrollant inom oförstörande provning, OFP, är det ditt jobb att säkerställa att kritiska komponenter följer högt ställda krav. Rollen kräver en hög grad av noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet för att säkerställa att allt blir rätt. Du behöver inte kunna allt från början - det du saknar i erfarenhet, lär vi dig på plats.
Du välkomnas till en avdelning där vi i dagsläget är 18 personer med olika arbetsuppgifter så som bockning, pressning, riktning, OFP, kontroll och svetsning samt programmering och skärning i vatten- och laserskärmaskinen.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning eller har en svetsutbildning. Det är meriterande om du har kunskap av magnetpulverprovning och radiografering eller andra OFP-metoder. Har du dessutom haft en kontrollfunktion kopplad till svetsning ser vi det som ett extra plus.
Du har goda IT-kunskaper och behärskar både svenska och engelska väl, i såväl tal som skrift - något som är viktigt i vår internationella arbetsmiljö. B-körkort är ett krav, och det är meriterande om du även har truckkort.
Som person är du noggrann, strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett gott omdöme och förståelse för högt ställda kvalitetskrav. Samtidigt är du lösningsorienterad, drivande och trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett team.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-12-09Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Enhetschef Operations, Martina Sundelin, 0660-87789 eller rekryterare Mathilda Nedelius, 0660-216031.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 18e januari.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660216031 Jobbnummer
9636007