Har du studerat biomedicin eller arbetat inom läkemedelsproduktion? Se hit!

2025-08-20
Har du studerat biomedicin och har tidigare erfarenhet av arbete med läkemedelsproduktion? Ansök då om rollen som produktionstekniker till vår kund i Umeå redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I denna tjänst kommer du att bidra till tillverkningen av läkemedel. Du kommer arbeta på plats hos vår kund i Umeå. I rollen kommer du samarbeta tätt med andra personer i teamet och kommer att stötta upp med enklare arbetsuppgifter som exempelvis buffertberedning och hantering av inkommande material. I rollen kommer det stundvis vara ett högt temp då det är mycket som händer, så du kommer få möjlighet att lära dig olika delar av processen.
Uppdraget sträcker sig till en början på heltid i september-oktober, med chans till förlängning. Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och jobba som konsult hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
• Identifiera förbättringsmöjligheter i produktionsprocessen
• Skapa och underhålla teknisk dokumentation
• Felsökning och problemlösning vid produktionsstörningar
• Implementera nya produktionsmetoder och tekniker
• Samarbeta med andra avdelningar för att optimera produktionen
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av arbete inom läkemedelsproduktion eller kemi från arbete eller studier, som biokemi eller liknande
• Har god datavana
• Behärskar svenska och engelska då det krävs för att tillgodogöra dig instruktioner
Det är meriterande om du
• Bor i Umeå i dagsläget och är tillgänglig omgående
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
