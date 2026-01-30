Har du siktet inställt på nytt jobb? Vi söker finmontörer
2026-01-30
Har du siktet inställt på nytt jobb? Vi söker finmontörer till Aimpoint i MalmöPubliceringsdatum2026-01-30Om företaget
Aimpoint AB var pionjärer bakom det allra första rödpunktsiktet - en banbrytande uppfinning som har gjort företaget till en global ledare inom sitt område. Deras sikten används världen över av jägare, sportskyttar samt av polis- och militära styrkor.
Företagets huvudkontor ligger i Malmö, där även en av deras produktionsanläggningar finns. Den andra är placerad i Gällivare, och all produktion sker inom Sveriges gränser. Aimpoint ingår i Sandberg Development-koncernen.Arbetsuppgifter
Som finmontör kommer du att arbeta med montering av små och känsliga komponenter. Arbetet kräver PRECISION, koncentration och en stadig hand men också en vilja att bidra till ett effektivt och välorganiserat produktionsflöde. Du följa givna INSTRUKTIONER och säkerställer att varje del lever upp till våra höga KVALITETSKRAV.
Vi erbjuder ett arbete i en innovativ högteknologisk miljö!
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i denna tjänst krävs:
• Du är noggrann, tålmodig och har ett hög kvalitetsmedvetenhet.
• Grundläggande teknisk förståelse och vana vid handverktyg.
• God syn och koncentrationsförmåga.
• Förmåga att följa instruktioner och arbeta enligt standardiserade processer.
• Du har fyllt 18 år och har god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Intresse för teknik, mekanik eller hantverk, t.ex. genom fritidsintressen (modellbygge, sömnad, datorbyggen, nagel/fransstyling m.m.).
• Erfarenhet av arbete i renrum eller med höga kvalitetskrav.
• Erfarenhet av kvalitetskontroll och dokumentation.
Information och kontakt
Tjänsten kräver att du är flexibel med arbetstider och kan arbeta dag, kväll samt natt då byte av skift kan förekomma. Du kommer att arbeta på ett av följande skift:
• 2-skift: mån-tors 06:00-14:20 & fre 06:00-12:00, mån-tors 14:20-22:40 & fre 12:00-18:00
• Nattskift: söndag-torsdag 22:40-05:30
Tjänsten börjar med en visstidsanställning hos Wikan Personal som förväntas övergå i tillsvidareanställning.
Ansök direkt då vi behandlar alla ansökningar löpande.
För mer information om tjänsten kontakta Lisbeth, 046-540 85 92 eller Erik, 046-540 85 94.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n
