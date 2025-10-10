Har du serveringsvana och söker extrajobb? Välkommen till oss!
2025-10-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Tjörn
, Stenungsund
, Orust
, Båstad
Om jobbet: Vi söker dig som har några års erfarenhet som servitör/servitris och kan ansvara för en egen station. Hos oss får du möjlighet att jobba på några av Göteborgs mest populära hotell och restauranger och ge gästerna en fantastisk upplevelse. Vem är du? Vi letar efter dig som:
Har utbildning från restaurangskola eller minst 3 års erfarenhet av att ha serverat.
Är utåtriktad och nyfiken, gillar utmaningar och trivs med att jobba i branschen.
Är van vid att hantera en egen station och kan presentera både mat och dryck på ett bra sätt.
Är social, serviceinriktad och professionell i ditt jobb.
Kan prata och skriva både svenska och engelska.
Har körkort och bil (det är ett plus, men absolut inget krav).
Har annan huvudsaklig sysselsättning (studier, annat hel- eller deltidsarbete)
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
