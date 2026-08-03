Har du precis tagit studenten? Starta din karriär inom försäljning!
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Ingen erfarenhet? Inga problem.
Vi söker dig som har rätt inställning, vill utvecklas och är redo att tjäna riktigt bra med pengar - resten lär vi dig.
Hos oss arbetar du med att hjälpa kunder att hitta rätt mobilabonnemang och kommunikationslösningar. Från första dagen får du utbildning, coachning och en tydlig karriärstrappa som ger dig alla förutsättningar att lyckas.
Vi är ett team på ca 20 personer med en snittålder på cirka 24 år. Här är det högt tempo, mycket skratt och en familjär kultur där vi stöttar varandra, firar framgångar och har roligt tillsammans. Samtidigt är vi ambitiösa och drivs av att ständigt utvecklas och nå nya mål.
Hos oss får du:
Garantilön och höga provisioner utan lönetak.
Kontinuerlig utbildning och personlig coachning
En tydlig karriärstrappa med stora utvecklingsmöjligheter
Säljtävlingar, aktiviteter och AW:s
Ett modernt kontor i Alvik Strand
Ett ungt, familjärt och högpresterande team
Vi söker dig som:
Är ambitiös och vill bygga en långsiktig karriär
Vill ha ett jobb där du utvecklas, har roligt och har möjlighet att påverka din egen lön
Är i början av arbetslivet eller har nyligen tagit studenten
Är social och tycker om att prata med människor
Du är målmedveten och motiveras av att utvecklas och nå resultat
Starta karriären tillsammans med oss på Movere !
Skicka in din ansökan redan idag - vi kontaktar dig inom kort och berättar mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10020318