Har du precis tagit studenten? Starta din karriär inom försäljning!
Eriksson, Sandra / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Vill du ha ett jobb där du utvecklas, har roligt och har möjlighet att tjäna riktigt bra med pengar?
Vi söker dig som är driven och ambitiös, som vill starta din karriär inom försäljning. Tidigare erfarenhet är inget krav hos oss - det viktigaste är att du har rätt inställning, är nyfiken och vill utvecklas - Resten lär vi dig.
Du får en gedigen introduktion, kontinuerlig utbildning och personlig coachning som ger dig alla verktyg för att lyckas. Hos oss får du arbeta i ett ungt och engagerat team där vi stöttar varandra, firar framgångar och har roligt tillsammans. Här är det högt tempo, en familjär kultur och stora möjligheter att växa.
Vi erbjuder:
Garantilön och höga provisioner utan lönetak
Kontinuerlig utbildning och personlig coachning
En tydlig karriärstrappa med stora utvecklingsmöjligheter
Säljtävlingar, aktiviteter och AW
Ett modernt kontor i Stockholm
Ett ungt, familjärt och högpresterande team
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och vill lära dig ett nytt yrke
Är social och tycker om att prata med människor
Är målmedveten och motiveras av att utvecklas
Vill kunna påverka din egen lön genom dina prestationer
Är i början av arbetslivet eller söker nästa steg i karriären
Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi söker rätt person, inte det längsta CV.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag så kontaktar vi dig och berättar mer om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson, Sandra
Gustavslundsvägen 151c (visa karta
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167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
10004576