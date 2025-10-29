Har du precis tagit studenten? Bli vår nästa fältsäljare
2025-10-29
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
Starta din karriär som fältsäljare med möjligheten att påverka din egen lön och ha en månadslön på 55 000 kr.
Maximera din inkomstpotential samtidigt som du bidrar till ökad säkerhet och trygghet i våra kunders hem.
Plats för utbildning: Karlstad
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 13:00-21:00 (ja, du får sovmorgon varje dag)
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Har du precis tagit studenten och vill hoppa rakt in i ett jobb där du kan tjäna mycket pengar - utan lönetak?
Vi söker nu drivna och orädda personer som vill jobba med larmförsäljning och hjälpa våra kunder att tryggas i sina hem mot inbrott, brand och överfall.
Vi erbjuder:
• Obegränsad provisionsmodell - du styr själv hur mycket pengar du tjänar
• Mycket sovmorgon - vi jobbar eftermiddag/kväll 13:00-21:00
• Gedigen certifierad säljutbildning och coachning från branschens bästa
• Möjlighet till förmånsbil när du visar framfötterna
• Ett ungt, energifyllt och stöttande team
• Frihet under ansvar och chans att växa snabbt i företaget
Vi söker dig som
• Är nyutexaminerad från gymnasiet och vill ta för dig i arbetslivet
• Är social, självgående och älskar att utmana dig själv
• Målmedveten och älskar att tävla
• Brinner för att göra skillnad och ge människor trygghet
• Har blankt belastningsregister
• Pratar och skriver svenska obehindrat
Körkort är meriterande, men inget krav
Som fältsäljare hos oss kommer du att träffa kunder på plats, presentera våra trygghetslösningar och bygga förtroendefulla relationer. Ditt mål är att hjälpa människor att känna sig säkra i sina hem
Ansök nu!
Vi intervjuar löpande - så vänta inte, platserna fylls snabbt!
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag. https://www.svenskaalarm.se/jobba-hos-oss/ Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.svenskaalarm.se Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Regionchef
Hampus Stenmark hampus@svenskaalarm.se 0703 - 90 54 27 Jobbnummer
9578796