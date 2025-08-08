Har du öga för detaljer och gillar att arbeta med händerna? Vi söker dig!
2025-08-08
Är du noggrann och gillar när det lilla gör hela skillnaden? Kanske pysslar du gärna med smycken, bygger miniatyrer eller lägger perfekta fransar? Om du trivs med pilliga uppgifter och har tålamod som få, kan detta vara helt rätt jobb för dig!
Just nu söker vi noggranna och händiga personer till en spännande tjänst inom montering i Malmö. Du kommer att jobba i en modern, ren och strukturerad miljö där fokus ligger på kvalitet och precision. Arbetet innebär att montera små komponenter enligt tydliga instruktioner - ett arbete som kräver både tålamod och koncentration. Det liknar mer att bygga modeller, laga elektronik eller sy kläder än klassiskt industriarbete.
Det här erbjuder vi dig:
• En trygg heltidsanställning via StudentConsulting - med mycket god chans till övertag av kundföretaget.
• Arbete i tvåskift eller nattskift; Antingen veckovis skiftgång (mån-fre: 06.00-14.20 / 14.20-22.40) eller ett fast nattskift.
• En grundlig introduktion där du lär dig allt du behöver från början.
• En ren, strukturerad och trivsam arbetsplats med bra kollegor.
• En seriös arbetsgivare med långsiktiga möjligheter och chans till utveckling.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du kommer trivas om du till exempel:
• Gillar pyssliga och precisa uppgifter - som att bygga lego, måla, fixa naglar eller jobba med smådetaljer.
• Har erfarenhet från t.ex. skönhet, elektronik, montering, sömnad eller liknande.
• Är lugn, fokuserad och trivs med att jobba efter tydliga rutiner.
• Gillar att jobba med händerna och har ett sinne för struktur.
Krav för tjänsten:
• God förståelse i svenska, både i tal och skrift.
• Du klarar ett enklare monteringstest, bakgrundskontroll och hälsokontroll.
• Du är redo att satsa långsiktigt - vi söker personer som vill växa tillsammans med företaget.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten startar efter sommaren.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
