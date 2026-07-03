Har du öga för detaljer? Bli vår nästa stjärna inom transfertryck!
Konsultia AB / Maskinoperatörsjobb / Borås Visa alla maskinoperatörsjobb i Borås
2026-07-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Borås
, Svenljunga
, Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Brandtown är bryggan mellan de globala sportvarumärkenas produkter och de lokala klubbarnas identitet. Vi hjälper några av Nordens starkaste sportvarumärken, elitklubbar och återförsäljare att skapa produkter där varje klubb kan uttrycka sin egen identitet, berätta sin historia och bygga starkare band till sina supportrar, utan att kompromissa med kvalitet, effektivitet eller hållbarhet.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med transfertryck på sporttextilier och andra produkter.
Det innebär att du:
→ Applicerar transfertryck med precision och kvalitet
→ Kvalitetskontrollerar produkter före och efter produktion
→ Säkerställer att rätt material används till rätt order
→ Bidrar till ordning och struktur i produktionen
→ Hjälper till där det behövs när laget behöver en extra spelare
Kort sagt: du ser till att slutprodukten ser lika bra ut i verkligheten som den gjorde i kundens huvud. 😉Profil
Har du svårt att ignorera när något sitter snett? Blir du lite stressad när en logga hamnar 3 millimeter fel? Kanske är det dags att göra din smått störiga perfektionism till en karriär.
På Brandtown producerar vi namn, nummer och logotyper åt några av Nordens mest välkända sportvarumärken och elitklubbar. Det innebär att våra produkter syns på arenor, i sporthallar och ibland framför tusentals människor.
Vi tror att du är en person som gillar när saker blir rätt.
Du behöver inte ha arbetat med transfertryck tidigare – vi lär dig gärna. Men du behöver vara noggrann, ansvarstagande och ha en känsla för kvalitet.
Du känner förmodligen igen dig i något av det här:
✓ Du ser detaljer som andra missar
✓ Du tycker att "nästan rätt" och "rätt" är två helt olika saker
✓ Du tar ansvar för ditt arbete och är stolt över resultatet
✓ Du trivs när det finns struktur, men klarar också av ett högt tempo
✓ Du gillar att vara en del av ett lag där alla hjälps åt
Övrig information
Varför Brandtown?
För att vi är ett företag där kvalitet faktiskt betyder något.
Hos oss får du arbeta med produkter för välkända sportvarumärken och elitklubbar, i ett team som kombinerar höga ambitioner med god laganda och stark sammanhållning.
Vi tror på att:
✓ Ta jobbet på allvar
✓ Hjälpa varandra när det behövs
✓ Ha kul längs vägen
✓ Alltid sträva efter att göra nästa order ännu bättre än den förra
Vi letar inte efter någon som är perfekt.
Vi letar efter någon som bryr sig.
Låter det som du?
Då vill vi gärna höra från dig!
🗓️ Heltid - Dagtid - Start enligt överenskommelse
📍Centrala Borås
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Brandtown.
För hos oss är detaljerna inte det lilla extra – de är hela grejen. 🚀🏆Om företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har vi rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Bussgatan 1 (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Brandtown Kontakt
Katarina Dakovic Rajcic katarina.dakovic@konsultia.se +46 72 517 26 39 Jobbnummer
9991471