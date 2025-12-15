Har du nutritionskompetens och vill jobba med data kopplat till nutrition?
2025-12-15
Har du nutritionskompetens och vana av att arbeta med data kopplat till nutrition och livsmedel? Är du van att jobba i livsmedelsdatabaser eller med förvaltning av livsmedelsdatasystem? Då kan du vara en av de två resurser vi söker med denna annons för att stärka gruppen. Hos oss blir du del av en enhet med bred kompetens inom nutrition och får arbeta med något som gör skillnad för många, varje dag.
Varför Livsmedelsverket?
Säker mat, säkert dricksvatten och hållbara matvanor är centralt för ett hållbart samhälle. De frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Vi är Sveriges expertmyndighet inom livsmedelsfrågor och hanterar dagligen aktuella frågor som angår människors liv och vardag.
Enheten för Nutrition
Vi är organiserade på avdelningen för risk och nyttovärdering tillsammans med två andra enheter, enheten för biologiska faror och enheten för toxikologi. På avdelningen arbetar vi tillsammans med att göra risk- och nyttovärderingar, och tar fram olika vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets rekommendationer och råd, lagstiftning och för den riskbaserade livsmedelskontrollen.
Enheten för nutrition består idag av 12 engagerade medarbetare som bland annat tar fram vetenskapliga underlag inom nutritionsområdet och genomför undersökningar av matvanor och livsmedel i Sverige. Som hjälp i detta arbete har Livsmedelsverket flera IT-system som hanterar data och verktyg, bland annat Livsmedelsdatasystemet som innehåller verkets verktyg för matvaneundersökningar RiksmatenFlex och Livsmedelsdatabasen.
En väl fungerande livsmedelsdatabas är grunden för stora delar av Livsmedelsverkets arbete med bra matvanor men är också av stor betydelse för livsmedelsföretagens arbete med näringsdeklaration. Det verksamhetsnära förvaltningsansvaret för detta ligger på enheten, som också ansvarar för själva arbetet med Livsmedelsdatabasen och dess innehåll.
Din roll
Du kommer att arbeta med livsmedelsdatabasen och med den kontinuerliga förvaltningen av de olika IT-systemen. Du kommer att uppdatera livsmedelsdata samt att anpassa systemen för att möta behovet kopplat till enhetens arbete med matvaneundersökningar. Detta kan exempelvis vara att söka efter information i andra databaser eller att anpassa RiksmatenFlex utifrån vilken målgrupp som ska undersökas. Du kommer också jobba nära Livsmedelsverkets IT-avdelning för att rätta buggar och testa vidareutvecklingar.
Arbetet innebär också delaktighet i de analysprojekt som utförs, vilket sträcker sig från planering av vad som ska analyseras och samlas in till omhändertagande av resultat från näringsanalyserna. På enheten anpassar vi vårt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar, så andra arbetsuppgifter kan komma att bli aktuella.
Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser. Du gör genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv och upprätthåller relevant kompetens.
Din kompetens
Vi söker dig som har en nutritionistutbildning eller likvärdig examen och som har erfarenhet av att arbeta med data kopplat till livsmedel och nutrition. Du har kunskap om hur man gör bedömning av informationskällor på vetenskaplig grund och det är meriterande om du har vana av att sammanställa litteratur och underlag. Det är även meriterande om du har vana av att arbeta i system och databaser inom livsmedelsområdet, erfarenhet av IT, IT-utveckling eller förvaltning, samt om du har arbetat med data och statistik inom livsmedel och nutrition. Det är även en fördel om du har projektledarutbildning eller aktuell erfarenhet av att självständigt driva projekt.
Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat, noggrant samt levererar resultat med kvalitet i tid. Du har lätt för att analysera data och annan information. Då arbetet innebär mycket arbete med kollegor på Livsmedelsverket så behöver du vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Det kan även bli aktuellt med externa samarbeten såsom med andra myndigheter och Efsa. Du trivs med att hantera flera parallella uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat, utvecklande och lösningsfokuserat. Du bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team och är öppen för nya arbetssätt. Du delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Carolina Åkerblom. Representant för Saco-S är Ulla-Kaisa Koivisto Hursti och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-01-07. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/04284.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Titel för anställning: Risk och nyttovärderare
Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för risk och nyttovärdering, enheten för nutrition
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivare Livsmedelsverket
