Har du nutritionskompetens och vill jobba med data kopplat till nutrition?
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-07-27
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Har du nutritionskompetens och vana av att arbeta med data kopplat till nutrition och livsmedel? Vill bidra med nutritionsexpertis i Livsmedelsverkets arbete med vetenskapliga underlag? Har du erfarenhet av kliniska humanstudier och biomonitorering av nutritionsmarkörer? Då kan du vara vår nya medarbetare på enheten för nutrition. Här blir du del av en enhet med bred kompetens inom nutrition och får arbeta med något som gör skillnad för många, varje dag. Välkommen med din ansökan!
Varför Livsmedelsverket?
Säker mat, säkert dricksvatten och hållbara matvanor är centralt för ett hållbart samhälle. De frågor vi på Livsmedelsverket arbetar med berör alla på ett eller annat sätt. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Vi är Sveriges expertmyndighet inom livsmedelsfrågor och hanterar dagligen aktuella frågor som angår människors liv och vardag.
Avdelningen för risk- och nyttovärdering
Avdelningen består av tre enheter: enheten för nutrition, enheten för biologiska faror och enheten för toxikologi. Totalt är vi ca 35 medarbetare. På avdelningen arbetar vi tillsammans med att göra risk- och nyttovärderingar, och tar fram olika vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets rekommendationer och råd, lagstiftning och för den riskbaserade livsmedelskontrollen.
Enheten för nutrition
Du kommer att tillhöra enheten för nutrition med 15 engagerade medarbetare som bland annat tar fram vetenskapliga underlag inom nutritionsområdet och genomför undersökningar av matvanor och livsmedel i Sverige. Enheten ansvarar också för Livsmedelsverkets livsmedelsdatasystem som bland annat innehåller RiksmatenFlex som är ett verktyg för matvaneundersökningar, och Livsmedelsdatabasen.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och tvärfunktionell miljö där du bidrar till viktiga frågor inom livsmedelsområdet, folkhälsa och riskbedömning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med tydlig samhällsnytta, flexibla arbetssätt samt goda anställningsförmåner, inklusive friskvårdsbidrag och goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv.
Din roll
Som expert inom nutrition förmedlar du värdefull information och kunskap om näringsämnens och livsmedels roll i kroppen, både internt på livsmedelsverket, och till externa intressenter. Du kommer bedöma olika datakällor, såsom studier och statistik, kopplat till livsmedel och nutrition. Detta för att exempelvis kunna ta fram och granska vetenskapliga underlag eller stödja gruppen som jobbar med livsmedelsdatabas och planering av livsmedelsanalyser med vetenskapligt perspektiv. Mycket av arbetet sker i projektform,, exempelvis kopplat till biomonitorering, kartläggningsprojekt eller matvaneundersökningar. Det kan även bli aktuellt med samarbeten nationellt och internationellt via ex. EFSA eller universitet.
Din kompetens
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med nutritionskompetens, nutritionist eller har annan relevant examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant område samt god förmåga att tolka, värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur från olika typer av studier.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kliniska humanstudier, myndighetsarbete, projektledning eller kvalitetssäkring av data. Erfarenhet av arbete med databaser kopplade till nutrition och matvanor, nutritionsmarkörer samt folkhälsoarbete eller kunskap inom folkhälsovetenskap ses också som en fördel.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat, utvecklande och lösningsfokuserat. Du bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team och är öppen för nya arbetssätt. Du delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga. Du har lätt för att analysera data och information och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt när du kommunicerar med olika målgrupper på ett tydligt och konstruktivt sätt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Carolina Åkerblom (nås från den 17 augusti). Representant för Saco-S är Ulla-Kaisa Koivisto Hursti (nås från 12 augusti) och för ST Anneli Widenfalk (nås från den 10 augusti). Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026–08-23. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/02360.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Titel för anställning: Risk och nyttovärderare.
Tillträde: Snarast, eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för nutrition
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Jobbnummer
10012008