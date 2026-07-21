Har du kört skjutstativtruck och kan börja omgående? Se hit!
Inpeople Sverige AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inpeople Sverige AB i Växjö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Inpeople söker nu en driven och självgående skjutstativförare för uppdrag med omgående start hos vårt trevliga kundföretag i Växjö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är truckplock, in- och utlastning, godshantering och arbete i deras logistiksystem. Truckkörning är en central del av arbetet och vi söker därför dig som har truckkort A+B och som har vana av att köra just skjutstativtruck (B3).
Uppdraget innebär att du är anställd av Inpeople men arbetar hos vår kund i Växjö. Uppdraget startar omgående och pågår på heltid ca 3 månader framåt med god möjlighet till förlängning.
Kundens arbetstider är antingen 07-16 eller 06-15 måndag till fredag. Profil
Vi letar efter dig som har en positiv inställning, tar ansvar och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetsmiljön är ofta tempofylld och kräver att du är flexibel, lösningsorienterad och inte räds fysiskt arbete.
Du har god kommunikationsförmåga och sifferminne.
Du har truckkort med behörigheten A+B och erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare.
Som anställd på Inpeople har du en passion för att ge service. Du förstår att stort engagemang är avgörande för att ha nöjda kunder. Du tycker om att ta ansvar och kan fullt ut stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit. Då urval sker löpande ser vi fram emot din ansökan redan idag. Hoppas vi hörs!Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång.
Inpeople är ett auktoriserat rekryterings – och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda.
Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inpeople Sverige AB
(org.nr 556793-8849)
Norrgatan 22 (visa karta
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352 31 VÄXJÖ Kontakt
Mathilda Petersson Carlberg +46 470 74 76 72 Jobbnummer
10008077