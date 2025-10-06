Har du körkort och vill jobba 1-2 dag i veckan i Uppsala? Kolla här då!
2025-10-06
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en trygg assistent till en trevlig kvinna boendes i centrala Uppsala.
Hon bor själv i centrala Uppsala, hon går själv, så inga tunga lyft, hon berättar vad hon behöver hjälp med.
Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter så som hjälp med matlagning och städ även att följa med på läkarbesök eller andra aktiviteter, vid dessa tillfällen kör man henne med hennes egna bil (automat).
Vi söker dig som är intresserad utav att arbeta 1-2 dag pass i veckan (enbart vardagar) och är lite flexibel och kan hoppa in ibland extra vid sjukdom/sem. Passen är förlagda 10.00-16.00. Möjligheten finns också att arbeta hos flera kunder i Uppsala, om du vill upp i fler timmar.
Intro kommer påbörjas ganska snart nu i oktober.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. Körkort, är ett krav, då kvinnan har en egen bil som man kan få köra ibland.
Ring för frågor, annars välkommen in med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
Alma assistans AB
Anna Gabriella Henriksson 018505280
9541046