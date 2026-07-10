Har du kommit in på plugget? Jobba extra på ICA-lagret!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-07-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Kombinera studierna med ett extrajobb på ICA-lagret! Vi söker engagerade och motiverade studenter som läser eller ska påbörja en eftergymnasial utbildning till hösten och kan arbeta minst tre dagar i veckan. Sök idag!
Är du ny student i höst och vill kombinera dina studier med ett långsiktigt extrajobb? Som truckförare/lagermedarbetare på ICA lagret i Helsingborg får du möjlighet att samla värdefull arbetslivserfarenhet och bli en del av ett fantastiskt team.
Arbetet på ICA lagret innebär främst truckkörning samt orderplock av varor med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vilka varor som ska plockas. Arbetet är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner.
För att trivas och vara aktuell för tjänsten behöver du vara flexibel och ha möjlighet att arbeta regelbundet vid sidan av dina studier. Du ska kunna arbeta minst två vardagar (måndag–torsdag) samt antingen fredag eller lördag - varje vecka. Eftersom ICAs lagerverksamhet pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, kan arbetspassen variera mellan dag, kväll och ibland natt.
Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt extrajobb under studietiden och som är beredd att hoppa in vid behov. Under perioder med högre belastning, exempelvis sommar och jul, ser vi gärna att du har möjlighet att arbeta fler pass och vid behov även upp till heltid.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men arbetar som konsult hos vår kund ICA.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra två tester som finns tillgängliga via din profil när du registrerar din ansökan. Testerna benämns som ICA språktest samt Arbetsrelaterat beteende (ADEPT-15).
Vi rekryterar just nu med introduktionsstart efter sommaren, som tidigast vecka 36. Introduktionen genomförs under fem arbetsdagar (måndag–fredag) och kräver 100 % närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid under hela upplärningsperioden.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det krav att du har studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier. Du ska kunna arbeta minst 3 hela vardagar varje vecka. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
Vidare bör du ha:
• Truckkort A1-4 (TLP2 eller TLP10)
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Du ska ha giltig ID-handling (pass eller nationellt ID-kort) och rätt att arbeta i Sverige.
• B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen på Långeberga.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av rekryteringsprocessen. ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Långebergavägen 100 (visa karta
)
256 69 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emma Leonardson helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9999574