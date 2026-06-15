Har du känsla för kvalitet och teknik? Vi söker montörer!
Pokayoke AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vill du vara en del av en arbetsplats med stark teamkänsla och en välkomnande kultur? Trivs du med att arbeta i team där kvalitet står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu drivna och noggranna montörer till vår kund i Upplands Väsby. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade fjädringssystem för fordons- och motorsportindustrin och arbetar med hög kvalitet och teknisk precision i varje led.
Arbetet innebär främst montering av stötdämpare, men även enklare lagerarbete kan förekomma. Du arbetar nära dina kollegor och blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, ansvarstagande och yrkesstolthet värderas högt.
Tjänsten är på lång sikt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling hos kund.
Vad vi söker
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo utan att tumma på kvaliteten. Du tycker om att arbeta i team och har ett tekniskt intresse.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete, men rätt inställning och viljan att utvecklas värderas också högt.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av montering eller liknande industriarbete
Meriterande:
Relevant eftergymnasial utbildning eller lärlingstid
Truckkort A1–4 och B1–4
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Rekryterare Stockholm rekryterare.stockholm@pokayoke.se Jobbnummer
9964875