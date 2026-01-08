Har du jobbat med kassa och post och söker extrajobb på ICA-butiker?
Vi söker dig som har varit anställd i butik och har erfarenhet av arbete i kassa och post. Genom tidigare erfarenheter känner du dig bekväm i kassaarbete och du är van vid posthantering i Postnords system.
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter i kassa och post på olika ICA-butiker i Malmö och Lund med omnejd. I kassan är service ditt signum och du navigerar vant i kassalinjen. Du kommer främst arbeta i kassasystemet Cashguard och ha ansvar för betalning samt returnering av varor. Det kommer även förekomma arbete på postavdelningen. I posten kommer du arbeta med att lämna ut och skicka brev, paket och rekommenderade försändelser. Du kommer att arbeta i Postnords interna system Pablo. Har du erfarenhet av arbete med ATG och Svenska spel kommer det bli aktuellt med arbete på de avdelningarna också.
Som person är du väldigt serviceorienterad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och uppskattar fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om ossBemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
