Har du gröna fingrar och vill göra stor skillnad i människors liv?
Hemrex AB / Trädgårdsanläggarjobb / Ystad Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Ystad
2025-10-22
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Vi söker personal inom trädgårdsservice.
Är du passionerad när det gäller trädgårdsarbete och har en genuin kärlek för trädgårdsskötsel? Då kan du vara precis den vi letar efter! På Hemrex letar vi efter personer som delar vår passion för grönska och vill vara en del av vårt team.
Krav och meriter
• Erfarenhet eller utbildning inom trädgårdsnäringen är meriterande
• Kunskap och intresse för växter, beskärning och grönyteskötsel är välkommet
• Behörigheter och certifikat som är relevanta för arbetet, såsom motorsåg och röjsåg, är särskilt meriterande
• Förmåga att hantera fysiskt krävande arbete och trivas med att arbeta utomhus
• Ansvarsfull och initiativrik med förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
• Vänligt och serviceinriktat bemötande gentemot medmänniskor och kunder
• B-körkort är ett krav för tjänsten
• Placering utgår från Ystad
Hemrex erbjuder
• En chans att arbeta i en dynamisk miljö med likasinnade kollegor
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom trädgårdsservice
• Flexibilitet och variation i arbetsuppgifter
• En trivsam arbetsmiljö där teamwork och kundnöjdhet står i fokus
• Hemrexbil
Välkommen med din ansökan Om du känner att du är rätt person för tjänsten, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Var tydlig med att ange din erfarenhet, kompetens och eventuella certifikat. Vi ser framemot att välkomna dig till vårt team på Hemrex! Ersättning

Enligt Kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Körkort
