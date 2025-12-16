Har du gått och funderat på att jobba som kurator inom psykiatrin?
Region Dalarna / Kuratorjobb / Borlänge Visa alla kuratorjobb i Borlänge
2025-12-16
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Psykiatriska öppenvården i Borlänge erbjuder psykiatrisk specialistvård till invånarna i Borlänge och Säters kommuner. Det innebär att ge patienter med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionshinder den utredning, behandling och rehabilitering de behöver för att nå en god hälsa och en bra livssituation. De patientgrupper vi möter kan ha psykossjukdom, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD, beroendeproblematik eller allvarligare ångest- och depressionstillstånd.
Har du gått och funderat på att jobba som kurator inom psykiatrin?Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
På vår mottagning är vi 5 mycket kompetenta och drivna kuratorer som arbetar med allt som en kurator gör så bra. Beroende på intresse och vidareutbildningar bidrar vi med allt från psykoterapier och beroendebehandling till kartläggningar, stödsamtal och diagnostik. Kuratorn har även en viktig roll i rehabiliteringsprocessen på mottagningen för att stötta våra patienter till återgång i arbete och en meningsfull sysselsättning. Vi har rollen som fast vårdkontakt och i arbetet ingår samverkan med vårdgrannar, skola, försäkringskassa och socialtjänst. Vi samarbetar aktivt i teamet på mottagningen för att få stöd i patientarbetet.
Du hör ju hur mycket vi har att göra och vi vill ha ännu en kollega för vi räcker faktiskt inte till. Vi är många här på jobbet och du får jobba i team med sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, psykoterapeuter, rehab koordinator, medicinska sekreterare och läkare.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Socionomexamen
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
Meriterande:
Legitimation hälso- och sjukvårdskurator
Erfarenhet från arbete som kurator inom hälso- och sjukvård, gärna psykiatri eller primärvårdDina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat genom samarbete, öppenhet och respekt för olika professioner. Du har ett professionellt och empatiskt bemötande som skapar trygghet och förtroende hos patienter och anhöriga,Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Behandlingsassistent
Sandra Maria Richardson 0243-497675 Jobbnummer
9647240