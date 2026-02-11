Har du ett tekniskt intresse samt goda mekaniska färdigheter? Se hit!
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-02-11
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill arbeta med kunder över hela Sverige. Är du ute efter en roll där du får kombinera ditt tekniska intresse med en social roll och stor frihet under ansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig. Sök rollen som resande fältservice- och installationstekniker till JOSAM redan idag- urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
JOSAM är ett världsledande varumärke som numera ingår i den amerikanska Snap-on-koncernen. På plats i Örebro finns ca 25 kollegor i olika roller inom produktutveckling, sälj, order, utbildning, verkstad, service & support. Här kommer du till en familjär arbetsplats med hög teknisk kunskap och låg personalomsättning.
I rollen som fältservice- och installationstekniker blir du en del av JOSAMs svenska säljteam. Du utgår från kontoret i Örebro men arbetar med kunder över hela Sverige. Ditt fokus ligger på nyinstallationer samt igångkörning, service, kontroll och kalibrering av befintlig utrustning inom den tunga fordonsindustrin. Du ansvarar även för att kontakta befintliga kunder och boka in service- och installationsuppdrag.
Du erbjuds
• En roll med stor frihet under ansvar
• Ett givande och socialt arbete
• Möjligheten att bli en del av ett härligt team med god stämning
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Planera och utföra installation, service, kalibrering, verifiering och kontroll av ny och befintlig utrustning hos kunder runt om i Sverige
• Genomföra utbildningsinsatser i samband med installationer samt bedöma befintlig setup hos kunderna och komma med förbättringsförslag
• Kontakta kunder och boka in service- och installationsuppdrag.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett tekniskt intresse samt goda mekaniska färdigheter. Vi ser gärna att du har arbetat inom den tunga fordonsindustrin och har erfarenhet av arbete med fordonsutrustning. Du kan även komma från en tidigare roll som exempelvis servicetekniker eller liknande.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.
• Innehar B-körkort.
• Har goda kunskaper i Officepaketet.
Tjänsten innefattar resor inom Sverige vilket kräver en personlig situation som tillåter resor, resorna inkluderar ofta övernattningar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande & målinriktad
• Respektfull & hjälpsam
• Ordningsam
• Stresstålig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Snap-on® Equipment
Snap-on® Equipment, en del av koncernen Snap-on® Incorporated, är en världsledande leverantör av utrustning för skade- och serviceverkstäder inom fordonsindustrin. Vi tillhandahåller högteknologiska produkter så som digitala hjulinställningssystem, hjulbalanserare, däckmaskiner, lyftar, bromssvarvar, rikt-, och mätsystem. På Snap-on® strävar vi efter att vara den branschledande leverantören av OEM-godkänd verkstadsutrustning, kunskap, utbildning och support för att hjälpa verkstäder med säkra och korrekta reparationsprocesser. I Sverige är Snap-on® Equipment representerad med varumärken så som Car-O-Liner®, BlackHawkTM, JOSAM® och TruckCamTM, läs gärna mer om våra olika varumärken på www.snapon-totalshopsolutions.com
JOSAM®
JOSAM®, en del av Snap-on® Incorporated, är baserade i Örebro och har framgångsrikt utvecklat riktsystem sedan 1972 och hjulinställningssystem sedan 1974, med fokus på hastighet, precision och användarvänlighet. Deras hjulinställningssystem används globalt och bidrar till minskad bränsleförbrukning och däckslitage, vilket förbättrar fordonets säkerhet och komfort. Med inriktning på OEM-verkstäder, oberoende verkstäder, fordonsflottägare och däckverkstäder strävar JOSAM® efter att förbättra verkstädernas lönsamhet och kundnöjdhet.
JOSAM®riktningsutrustning möjliggör effektiv och högkvalitativ reparation av fordonets ram och chassi, vilket ger en betydande ekonomisk fördel jämfört med komponentutbyte. Utbildning är en central fokus, där användare erbjuds de senaste metoderna inom hjulinställning och riktning. Utbildningen erbjuds även till servicepersonal och skadevärderingsmän. Strävande efter att vara den globala ledaren inom verkstadslösningar för tunga fordon, hjulinställning, reparation och underhåll, använder JOSAM® sin omfattande kunskap inom koncept, teknik och informationsteknologi. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9736489