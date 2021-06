Har du erfarenhet av service, är tekniskt intresserad och har en - It-Bemanning Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos It-Bemanning Sverige AB

It-Bemanning Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-06-30IT-bemanning är ett personligt IT-konsultföretag där vi värdesätter den enskilda konsultens egenskaper. Har du de rätta egenskaperna - social, driven och tävlingsinriktad så kan vi ge dig de rätta förutsättningarna för ett roligt och stimulerande arbete som konsult hos någon av våra kunder. IT-bemanning är ett dotterföretag till IT-konsultföretaget Xperta AB och som är specialiserade inom området IT-infrastruktur.2021-06-30Vi ser ett ökat behov av konsulter till våra kunder under hösten och söker därför efter vår nästa superwoman/man!'Rollen innebär IT-support, främst via telefon men även chatt/mail på sikt.Vi ser att du är i början av din karriär och har tidigare erfarenhet av att jobba med service och gärna även telefonvana. Har du jobbat i någon form av support eller kundtjänst är det ett starkt plus (men inget krav)!Absolut viktigast är dock din inställning, tekniska intresse och personlighet.Har du rätt driv och vilja kombinerat med "people skills" utöver det vanliga så kan du vara den vi söker!Rollen kräver att du kan kommunicera obehindrat, tydligt och pedagogiskt på svenska och engelska i både tal och skrift, då du i din roll kommer ha daglig kontakt med svensktalande användare.Intresserad?Tveka inte att skicka in ansökan med motivering till varför just du passar i rollen!Urval sker löpande.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-17IT-Bemanning Sverige AB5839463