Har du erfarenhet av försäljning? Junior roll inom kvalitetssäkring

2026-04-10


Fibio är en av Sveriges snabbast växande fristående mobiloperatörer i Telenors nät. Vi söker nu en junior medarbetare inom kvalitetssäkring som vill arbeta nära vår försäljningsorganisation i en strukturerad och resultatorienterad miljö.
Om rollen
Detta är en junior roll där du arbetar med att granska ordrar från vår försäljningsorganisation och säkerställa att de är korrekt genomförda.
Du arbetar under en kvalitetsansvarig och får en tydlig introduktion samt löpande upplärning. Rollen innebär att du följer tydliga riktlinjer, identifierar avvikelser och successivt utvecklar din förmåga att göra egna bedömningar.
Du kommer arbeta nära försäljningen, vilket gör att det är viktigt att du förstår hur affärer görs i praktiken - samtidigt som du säkerställer att kvaliteten håller en hög nivå.
Arbetet är strukturerat och till stor del repetitivt, vilket ställer krav på noggrannhet, fokus och disciplin.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och vill utvecklas i en operativ roll

Har erfarenhet av försäljning, gärna telemarketing eller liknande

Har en positiv inställning till försäljning och förstår hur det fungerar

Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer

Är bra på att ta instruktioner och arbeta efter tydliga riktlinjer

Är bekväm med att arbeta i olika system och administrativa verktyg

Trivs med repetitiva arbetsuppgifter som kräver fokus

Har hög arbetsmoral, god närvaro och är pålitlig

Har en bra attityd och bidrar till en resultatorienterad miljö

Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid inställning, noggrannhet och vilja att lära sig.
Anställningsvillkor
Heltid, måndag-fredag kl. 08:00-17:00

Provanställning 6 månader

Vi erbjuder:
En tydlig introduktion och upplärning

En roll där du utvecklas steg för steg

Möjlighet att ta mer ansvar över tid

En arbetsmiljö med tempo, struktur och tydliga mål

Framgång i rollen mäts genom:
Noggrannhet och kvalitet i utfört arbete

Förmåga att följa rutiner och instruktioner

Pålitlighet och närvaro i det dagliga arbetet

Hur väl du utvecklas och tar mer ansvar över tid

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-04-24
