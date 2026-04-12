Har du erfarenhet av försäljning? Junior roll inom kvalitetssäkring
Fibio är en av Sveriges snabbast växande fristående mobiloperatörer i Telenors nät. Vi söker nu en junior medarbetare inom kvalitetssäkring som vill arbeta nära vår försäljningsorganisation i en strukturerad och resultatorienterad miljö.
Om rollen
Detta är en junior roll där du arbetar med att granska ordrar från vår försäljningsorganisation och säkerställa att de är korrekt genomförda.
Du arbetar under en kvalitetsansvarig och får en tydlig introduktion samt löpande upplärning. Rollen innebär att du följer tydliga riktlinjer, identifierar avvikelser och successivt utvecklar din förmåga att göra egna bedömningar.
Du kommer arbeta nära försäljningen, vilket gör att det är viktigt att du förstår hur affärer görs i praktiken - samtidigt som du säkerställer att kvaliteten håller en hög nivå.
Arbetet är strukturerat och till stor del repetitivt, vilket ställer krav på noggrannhet, fokus och disciplin.
Vi söker dig som:
Är i början av din karriär och vill utvecklas i en operativ roll
Har erfarenhet av försäljning, gärna telemarketing eller liknande
Har en positiv inställning till försäljning och förstår hur det fungerar
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Är bra på att ta instruktioner och arbeta efter tydliga riktlinjer
Är bekväm med att arbeta i olika system och administrativa verktyg
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter som kräver fokus
Har hög arbetsmoral, god närvaro och är pålitlig
Har en bra attityd och bidrar till en resultatorienterad miljö
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid inställning, noggrannhet och vilja att lära sig.
Anställningsvillkor
Heltid, måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Provanställning 6 månader
Vi erbjuder:
En tydlig introduktion och upplärning
En roll där du utvecklas steg för steg
Möjlighet att ta mer ansvar över tid
En arbetsmiljö med tempo, struktur och tydliga mål
Framgång i rollen mäts genom:
Noggrannhet och kvalitet i utfört arbete
Förmåga att följa rutiner och instruktioner
Pålitlighet och närvaro i det dagliga arbetet
Hur väl du utvecklas och tar mer ansvar över tid

Publiceringsdatum: 2026-04-12
Skicka in din ansökan med CV och en kort beskrivning av dig själv. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7545857-1941245".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Fibio Nordic AB
https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 18 HELSINGBORG
