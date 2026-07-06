Har du erfarenhet av fiberförsäljning eller telekom?
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Nu söker vi dig som inte bara vill gå till jobbet för att sedan gå hem. Vi söker dig som vill vara en del av företaget på riktigt, utvecklas, tjäna bra pengar och arbeta tillsammans med människor som vill framåt – varje dag.
Vi söker nu säljare till vårt nya projekt inom fiberinstallationer. Du kommer att arbeta med några av Sveriges största operatörer och en produktportfölj som ger dig riktigt bra förutsättningar att lyckas. Du blir dessutom en del av ett nytt affärsområde där du får möjligheten att vara med och påverka, växa och bygga något från grunden.
Vi ser gärna att du har arbetat med försäljning tidigare, och har du erfarenhet av fiber eller fiberinstallationer är det ett stort plus. Det viktigaste för oss är dock vem du är som person och vilken inställning du har.
Hos oss får du:
Höga provisioner utan tak
Garantilön
Kontinuerliga utbildningar och coachning från erfarna ledare
En tydlig karriärväg inom företaget
Ett premiumkontor där vi trivs och utvecklas tillsammans
AW, säljtävlingar och teamaktiviteter
Ett team där vi pushar varandra att prestera och samtidigt har riktigt roligt på jobbet
Vi har höga krav på prestation, men minst lika höga krav på vår kultur. Det är kulturen som har gjort oss till det företag vi är idag. Hos oss går höga ambitioner, utveckling och lagkänsla hand i hand. Vi stöttar varandra, utmanar varandra och ser till att alla får rätt förutsättningar att lyckas. När du lyckas, lyckas hela teamet.
Vi ser att du är:
Är resultatorienterad och tävlingsinriktad
Drivs av att utvecklas och vill alltid prestera bättre än igår
Tar ansvar för dina resultat och ser möjligheter istället för hinder
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta mot tydliga mål
Är du den vi söker?
Då vill vi att du blir en del av vår resa. Vi söker människor som vill utvecklas långsiktigt, bidra till teamet och vara med och bygga något större än bara nästa affär.
Bygg din karriär tillsammans med oss på Movere och skicka in din ansökan redan idag - vi kontaktar dig inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
sandra@movere.se
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9994573