Har du erfarenhet av avtal och anbud? Bli vår nya administrativa resurs!
2025-10-27
Vi vet att våra kunder värderar oss och det vi gör högt. Vi vet också att vi är ett härligt gäng tekniska konsulter med skarpa hjärnor och varma hjärtan. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande och våra medarbetare i vår strävan att leda och inte följa. Vill du bli en av oss?
Nu behöver vi administrativ hjälp i anbudsprocessen. Det gäller anbud och större avtal till kunder inom samtliga av våra affärsområden.
Vi ser gärna att du finns i Göteborg där vår kollega som är anbudsansvarig arbetar. Tjänsten är på halvtid 50% och upplägg av tider och närvaro på kontoret diskuteras gärna.
• Ansvara för hanteringen av indexering av alla ramavtalsprislistor
• Lägga upp dokumentation och sammanställa/extrahera information ur våra ramavtal och samarbetsavtal
• Stötta anbudsansvarig i anbudsprocessen - sammanställa viktig information, fylla i mallar osv.
• Uppdatera upphandlings-biblioteket med relevanta dokument som genomförandebeskrivningar och referensprojekt
• Vid behov hjälpa till med dagböcker och tidrapporter i kundprojektKvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med avtal, anbud, upphandlingar, LOU eller liknande. Har du även arbetat med prisindexeringar eller motsvarande är det förstås meriterande.
Det viktiga för oss är att du är rätt person. Vi tror att du är noggrann, analytisk och van att arbeta med många olika administrativa uppgifter och inte rädd att lära dig nytt.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder viktiga och varierande arbetsuppgifter i ett innovativt bolag med stark kultur och stort engagemang. Briab är en modern arbetsplats med högt i tak och där frihet under ansvar gäller.
Välkommen med din ansökan redan idag! Rekryteringen sker löpande
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Briab Group AB
(org.nr 556630-7657), https://briab.se/
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Briab Brand & Riskingenjörerna AB Jobbnummer
