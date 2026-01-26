Har du erfarenhet av Autism/NPF? Sök redan idag!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-01-26
Vi har just nu ett stort behov av personliga assistenter med kunskap inom autism och NPF-spektrat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbete inom dessa områden eller via personliga erfarenheter.
Som person är det viktigt att du är trygg och lugn i dig själv för att kunna tillgodose våra uppdragsgivares behov på bästa möjliga sätt samt kunskap och förståelse för lågaffektivt bemötande.
Önskvärt är att du är pedagogiskt lagd, har känsla för struktur och kan vägleda när detta behövs samt ett positivt och glatt förhållningssätt.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi har både fasta tjänster och extra vid behov.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
