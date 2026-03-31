Har du en passion för kreativt skapande? Bli vår nya textilslöjdlärare
2026-03-31
Välkommen till Iggesunds skola - en plats för nytänkande och utveckling!
Tänk dig en skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet.
Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar. Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill göra skillnad och skapa möjligheter, för nutid och framtid. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna jag kan, jag vill, jag vågar!
Vi står inför en spännande tid! Iggesunds skola är i en process där vi ska skapa en modern skola med ny och stimulerande lärmiljö vilket bland annat innebär till- och ombyggnation. Det kräver också ett förändrat arbetssätt. Våra nya arbetssätt är utifrån beprövad och aktuell forskning. Det innebär bland annat att vi arbetar i team istället för ensam mentor i klasserna. Det gör att vi lyfter varandra som kollegor och höjer kvalitén för våra elever. Vi står inför många möjligheter. Så, är du redo att ta nästa steg och tillsammans med oss skapa en modern skola?
Iggesunds skola är en interkulturell F-9 skola med många nationaliteter och språk representerade. Här arbetar elever och medarbetare med olika språk, nationaliteter och religioner sida vid sida. Det bidrar till att våra elever blir språkmedvetna, empatiska, goda konfliktlösare och duktiga på att samarbeta.
På Iggesunds skola är vår vision: Vi utbildar framtidens visionärer i nutid för framtiden. Alla elever och all personal är en ledare för sig själv och en förebild för andra, med en passion för att lära och med en drivkraft till att överträffa sig själv. På vår skola ska alla elever och all personal vara i progression.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Undervisa i år 3-9 i textilslöjd samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
Behörighet:
Legitimerad lärare med behörighet i slöjd
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor kontakta: Bitr. rektor Göran Westling 0650 - 19841, goran.westling@hudiksvall.se
eller Ann-Christin Blückert 0650 -198 44, ann-christin.bluckert@hudiksvall.se
Välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
