Har du en bakgrund inom signalteknik? - Bli vår nästa systemtekniker!
2025-10-24
Vill du bidra till utvecklingen av de system som håller järnvägen rullande - och använda din tekniska kompetens inom signal- eller tågledningssystem i en roll med både drift, utveckling och samhällsnytta?
Dina arbetsuppgifter
Oavsett om du har arbetat ute i anläggningen, i tågledningen eller med tekniska systemlösningar bakom kulisserna, får du här möjlighet att använda din erfarenhet på ett nytt sätt - i en roll som kombinerar teknik, drift och utveckling av järnvägens viktigaste system.
Som systemtekniker arbetar du med att ge tågtrafikledarna rätt verktyg för att styra och övervaka järnvägstrafiken. Du blir en del av ett engagerat team som ansvarar för drift, underhåll och vidareutveckling av signal- och tågledningssystemen.
Vanliga arbetsuppgifter:
Utföra drift och systemunderhåll av tågledningssystem samt Ställverk 95 och M11 - för att säkerställa hög tillgänglighet i trafiken
Felsöka och avhjälpa fel under ordinarie arbetstid (8-16.30) och vid beredskap
Delta i tester och driftsättningar av nya system och förändringar i anläggningen
Vara en viktig länk mellan drift, förvaltning och pågående projekt inom signal- och tågledningssystem
Delta i utvecklings- och förvaltningsaktiviteter i både produktions- och testmiljö
För dig som är rätt person erbjuder vi en strukturerad introduktion med utbildning och praktik under det första året - både på plats och vid andra orter - för att du ska få en trygg start i rollen.
Övrig information
Placeringsort: Ånge.
Då det förekommer säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg kan det bli aktuellt att genomgå hälsoundersökning. Information om detta får du längre fram i rekryteringsprocessen. Då vårt arbete i stor utsträckning kräver att vi infinner oss på plats är distansarbete sällan förekommande. Resor i samband med utbildningar och testverksamhet hos leverantör sker återkommande men inte särskilt frekvent, uppskattningsvis ett par gånger per år. Beredskapstjänstgöring kommer på sikt att ingå som en del av ordinarie arbetsuppgifter efter genomförd grundutbildning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll där du samarbetar med andra, skapar goda relationer både internt och externt och delar med dig av dina kunskaper. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har lätt att fatta egna beslut och driver ditt arbete framåt. Vidare är du initiativtagande och bidrar aktivt till att utveckla och förbättra verksamheten samt förmåga att se helhet och samband i komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som har
minst fullständig gymnasieutbildning
utbildning inom signalteknik för järnväg eller tågledningssystem, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom något av de områdena
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av tågledningssystem och/eller lokala manöversystem för signalställverk
erfarenhet inom t.ex. nätverksteknik, IT-säkerhet, IT-drift, SCADA-system eller liknande
kompetens inom Ställverk 95/M11
