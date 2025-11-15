Har du empati och vill göra skillnad?
Muhonen, Nina / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-11-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Muhonen, Nina i Västerås
Är du vår nya medarbetare? Vill du göra stor skillnad för någon annan? Som personlig assistent kan du verkligen hjälpa till att skapa skillnad varje dag. Jag var med om en dykolycka och blev förlamad från axlarna och ner och har andningshjälp. Jag behöver hjälp med allt i mitt hem och trädgård. Jag reser gärna när jag får möjlighet. Då det finns katter i hemmet så bör du inte vara allergisk.
Jag har dubbelassistans dygnet runt och vi behöver en dag, kväll assistent och en nattassistent.
Dagraden är 70-80% förlagd dag, eftermiddag och helg.
Nattraden är cirka 40%.
DU SOM SÖKER ÄR
En noggrann person med känsla för min integritet. Ärligt och empatisk.
Du bör ha god vana i det svenska språket och ha körkort.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI GÄRNA SER HOS DIG
Att du tidigare har jobbat som personlig assistent och att du är rökfri.
DET HÄR ERBJUDS DU
Jag vill att du som assistent ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig. Du får stöd och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd hos mig ger en trygghet genom kollektivavtal, pension, försäkringsskydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: ninasteam@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Muhonen, Nina
Sjöhagsvägen 2 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Muhonen Nina Jobbnummer
9606583