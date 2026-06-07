Har du disputerat eller har lång erfarenhet av radar? Se hit!
Saab Aktiebolag / Kemiingenjörsjobb / Solna Visa alla kemiingenjörsjobb i Solna
2026-06-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Hos oss kommer du att ingå i ett team som utvecklar radarsensorer. Vi arbetar med antenner, mikrovågsteknik, mätningar och signalbehandling i hela utvecklingskedjan från koncept och systemdesign till färdig produkt.
Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter och stora utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar inom många olika teknikområden som innebär goda möjligheter att på sikt ta sig an nya uppgifter. Du kan till exempel fördjupa dig tekniskt, arbeta systemövergripande eller ta en ledande roll. Vi tillämpar kontinuerligt lärande där dina uppgifter och ansvarsområden anpassas till din utveckling och dina intressen. Hos oss får du delta på konferenser utomlands, arbeta i teknikstudier och samarbeta med universitetsforskare.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är både erfaren och självgående. Du har lätt för att ta ansvar, driva arbetet framåt och samtidigt samarbeta med andra. Du trivs med att fördjupa dig i teknik och att hitta lösningar på komplexa problem.
Vi söker dig som har:
Du som har disputerat eller har fler års erfarenhet inom radar eller angränsande områden.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av radar och signalbehandling.
Erfarenhet av elektriskt styrbara antenner, multipelantennsystem eller liknande områden.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB sanna.odenhed@saabgroup.com Jobbnummer
9951126