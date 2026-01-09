Har du akademisk examen och vill bli officer inom artilleriet?
Du som har en akademisk examen på 180 högskolepoäng (varav 15 hp examensarbete) och som uppfyller nedanstående kvalifikationer kan söka anställning som officer utan att först ha genomfört officersutbildning.
Anställningen inleds med upp till 20 månaders studier (efter individuell bedömning), via Särskild Officersutbildning (SOFU), med lön. När du är klar med studierna inleds tjänstgöringen på Bodens artilleriregemente A 8.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvuduppgift som officer är att leda militära operationer. Som officer i Försvarsmakten jobbar du med att leda och utveckla andra, du är en ledare med ansvar för personal och verksamhet. Som ledare är du initiativrik och kan motivera och inspirera andra. Detta är jobbet för dig som vill ha en omväxlande vardag med en blandning av truppföring och administrativ tjänst inom artilleriet.
Efter utbildningen utnämns du till fänrik. Efter genomförd utbildning påbörjas tjänstgöringen på plutonsnivå där du ofta är en del i utbildningen av värnpliktiga.
Kvalifikationer
• Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola samt skriftligt examensarbete om minst 15 hp. Utländsk examen ska vara validerad av UHR.
• Godkänd militär grundutbildning (Värnplikt/GU/GMU)
• Genomförd gruppbefälsutbildning (GBU) vid Försvarsmakten med godkänt resultat
• Uppfyller krav samt anses lämplig för yrket enligt officersförordningen
• Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar, initiativ och driver dina arbetsuppgifter. Du är samarbetsorienterad och löser problem utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet kräver god stresstålighet, förmåga att växla tempo och hög samarbetsförmåga. Du ser samband i komplex information och har förmåga att prioritera och använda logiskt tänkande i lösandet av uppgifter. Du har god pedagogisk förmåga och är en förebild som gillar att leda människor till att samarbeta och prestera sitt bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet inom funktionen artilleri
• Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning om officer
• Chefs- och ledarerfarenhet från yrkeslivet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Rekryteringsprocessen innehåller bland annat prövning hos Plikt- och Prövningsverket som genomförs i Stockholm eller Malmö. Vid denna prövning genomför du olika typer av fysiska tester men även intervju med psykolog och läkare.
• Om du går vidare i rekryteringen kommer du att genomföra intervjuer och säkerhetsprövning på A 8
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Boden
Tillträdelsedatum: i överrenskommelse (utbildningen påbörjas måndag v32)
Information om rekryteringsprocessen:
Rekryteringsofficer Lisa Hägglund, 076-610 74 34, a8-rekrytering@mil.se
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, a8-rekrytering@mil.se
Facklig företrädare nås via växeln, 0921-348 000
OFR/O Janne AlmgrenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-04. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga relevanta intyg.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
