Har du ADR grund-behörighet och söker jobb i Malmö till sommaren?
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Har du ADR grund-behörighet och söker jobb i Malmö i sommar? Vill du köra lastbil för farligt gods och samtidigt jobba med kundkontakt? Då kanske det är dig vi söker!
Nu söker vi C-chaufförer med ADR grund-behörighet som vill jobba hos Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö. Kundföretaget ser avfall som en resurs och brinner för att hitta de bästa lösningarna gällande sophantering för ett miljövänligt och miljömedvetet samhälle. Du kommer för kundens räkning köra deras fordon till deras kunder runt om i Malmö med omnejd. Du ska därför känna dig bekväm med att köra i centrala Malmö och meriterande om du har god vana av att köra sedan tidigare. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera farligt avfall och ansvara för den dagliga kontakten med kunder.
Behovet kommer att vara under sommaren. Arbetstiderna är 06:00-15:00, måndag till fredag.
Du kommer bli anställd som konsult via StudentConsulting och bli uthyrd till vår kund.
Vi intervjuar löpande så sök redan idag om detta låter som en tjänst för dig!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med:
• C kort
• YKB
• Digitalt förarkort
• ADR grund
Erfarenhet av lastbilskörning och hantering av farligt gods är meriterande.
Du som söker behöver vara ansvarstagande och en person som tycker om att arbeta självständigt och sköta den dagliga kundkontakten.
Vill du bli en del av en familjär arbetsplats där respekt och en gnutta humor är en självklar del av det dagliga arbetet. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ljusterögatan 2 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Hilda Thor malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9735269