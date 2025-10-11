Happy Homes söker erfaren säljare inom färg, tapet, golv och badrum
2025-10-11
Happy Homes Karlskoga på Skogsbovägen 2 är en butik som säljer färg, tapet, golv, kakel, badrum och heminredning. Vi säljer kvalitetsprodukter från kända varumärken till konsumenter och proffskunder.
Vi förstärker vår organisation med ytterligare en erfaren och kvalificerad säljare som har flerårig erfarenhet av butik, gärna från detaljhandel, badrumsbutik eller bygghandel. Vi är noga med att hitta rätt person som passar in i vårt fantastiska team. Därför är vi flexibla med anställningens omfattning, 70-100% beroende på dina önskemål.
Vårt breda sortiment i butiken är färg, tapeter, golv, spackel, kakel, badrumsmöbler, dusch, badkar, verktyg och tillbehör. De professionella hantverkskunderna är inom måleri, bygg, golvläggning, plattsättning, fastighetsbolag, förvaltare, kommun och region.
Butiken är öppen måndag-fredag 06.30-18.00, lördag 09.00-14.00 och söndag 10.00-14.00.
Vi ger alltid kunderna service på allra högsta nivå så viktigt att du är positiv, lösningsorienterad och engagerad.
Det finns stora möjligheter till personlig utveckling genom digitala och fysiska utbildningar samt studieresor och utbildningar hos våra leverantörer och genom Happy Homes-kedjan. Vi står aldrig still utan förändrar vårt sortiment med trender och kundernas behov.
Happy Homes Karlskoga drivs i bolaget Hallbergs Färg AB som funnits i Karlskoga i över 110 år. Hallbergs Färg AB ägs av familjeföretaget Famaron AB som även driver butiker i Borås, Habo, Hässleholm, Jönköping och Vaggeryd. Koncernkontoret är i Vaggeryd.
För att lyckas i rollen som butikssäljare hos behöver du brinna för försäljning lika mycket som vi gör och har en väldigt hög servicekänsla. Du tycker om att arbeta i team och att uppnå resultat genom samarbete. Du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du är nyfiken på kunden och delar med dig av dina kunskaper och idéer.
Vi välkomnar alla och värdesätter mångfald. Våra medarbetare är alla unika och vi behandlar var och en som individer. Vi är engagerade, ger allt på jobbet och värdesätter att ha balans i livet.
Tjänsten är på deltid från 70% upp till heltid 100% beroende på rätt sökande. Arbetet schemaläggs under butikens öppettider så tjänsten innebär arbete som schemaläggs mellan 06.30 till 18.00 samt varannan lördag 09.00-14.00 och söndag 10.00-14.00.
Vi är anslutna till Svenska Handel och har kollektivavtal.
Vi kommer göra urval och påbörja intervjuer löpande så gärna ansökan så fort som möjligt. Men för oss är rätt person viktigare än snabb rekrytering.
För information om Famaron-gruppen se www.famaron.se
För information om Happy Homes se www.happyhomes.se/karlskoga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Mail med CV och personligt
E-post: stefan.aronsson@happyhomes.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Erfaren säljare Happy Homes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallbergs Färg AB
(org.nr 556353-0160), http://www.happyhomes.se/karlskoga
Skogsbovägen 2 (visa karta
)
691 47 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Butikschef
Frida Persson frida.persson@happyhomes.se Jobbnummer
9552210