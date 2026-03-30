Happy Belly söker dig som älskar mat, människor och sociala medier
Älskar du mat, människor och sociala medier? Vi expanderar och söker vår nästa stjärna!
Vi på Happy Belly växer så det knakar och nu letar vi efter dig som vill ta plats bakom ratten i vår foodtruck! Är du en ansvarstagande "doer" som älskar matlagning och vill vara med på en spännande resa från deltid till heltid? Då har vi jobbet för dig.
Om rollen
Du blir ansiktet utåt i vår foodtruck. Arbetet innebär allt från förberedelser och matlagning till försäljning och kundmöten. I grunden är arbetstiderna ca 09.30-14.00, men eftersom vi expanderar söker vi dig som har drivet och möjligheten att växla upp till heltid inom kort.
Vi söker dig som:
Har B-körkort: Du är trygg med att köra och hantera fordon.
Har restaurangvana: Du trivs i ett högt tempo och har stenkoll på hygien och kvalitet.
Är en matentusiast: Du brinner för god mat och råvaror - det märks i allt du gör!
Är ett proffs på sociala medier: Du ser en rolig vinkel, tar en snygg bild och skapar engagerande stories för att locka kunder. Då är det en bonus
Ansvarstagande: Du är punktlig, självgående och ser vad som behöver göras innan någon annan gör det.
Varför ska du jobba med oss?
Hos oss får du en unik kombination av matlagning, kundkontakt och kreativt skapande på sociala medier. Du får stor frihet under ansvar och en gyllene chans att växa in i en heltidsroll i ett expansivt företag där din insats verkligen gör skillnad.
Är du den vi söker?
Vänta inte! Vi intervjuar löpande och vill hitta vår nya kollega så snart som möjligt.
Skicka din ansökan (CV + kort motivering) till: jan@happybelly.nu
Frågor ring efter 14.00 till Jan 070-6366781
Tips! Har du ett Instagram-konto eller portfolio som visar din känsla för mat eller content? Skicka med länken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: jan@happybelly.nu
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solnedgång i Sverige AB
(org.nr 559317-7958)
För detta jobb krävs körkort.
