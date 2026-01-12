Hantverksbagare / kreativ konditor till Brogyllen
Smulan af Brogyllen AB / Bagarjobb / Mölndal Visa alla bagarjobb i Mölndal
2026-01-12
Brogyllen är ett klassiskt konditori som grundades 1962. Brogyllen är ett genuint familjeföretag, vi brinner för det vi gör och använder endast rena råvaror för att våra produkter ska hålla högsta kvalité. Alla våra produkter tillverkas enligt konstens alla regler hantverksmässigt för att nå ett perfekt resultat. I vårt stenugnsbageri beläget i Mölndal bakar vi allt vårt bröd med surdeg. I vårt konditori älskar vi att skapa klassiska bakverk och tårtor med en tvist. Vi skapar allt från grunden utifrån högklassiga råvaror med mycket omsorg och noggrannhet är viktigt för oss.
Som person gillar du att arbeta i högt tempo, är prestigelös och kommunikativ. Du är bekväm i rollen och ser vikten av att ta beslut. Du kan göra fina tårtor med dekorationer i marsipan, du kan wienerbröd, mjuka kakor, kondisbitar, knyta fina bröd och bullar samt har ett estetiskt öga.
Just nu söker vi en bagare/konditor till Brogyllen som tillsammans med vårt fantastiska team vill leverera utöver det vanliga och överträffa våra gästers förväntningar gång på gång.
Vi söker dig som gillar att följa trender och som brinner för gastronomi och som ser en självklarhet i att god mat ska vara en upplevelse både för gommen och för ögat. Du är utåtriktad, positiv, noggrann och tycker det är inspirerande att vara med och starta nya koncept.
Tjänsten är på heltid, med start enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare/konditor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smulan af Brogyllen AB
(org.nr 556472-4820), http://www.brogyllen.se
Häradsgatan 24 (visa karta
)
431 42 HÄRADSGATAN 24 Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brogyllen AB Jobbnummer
9678885