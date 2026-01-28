Hantverkare- en tjänst för den händige problemlösaren
2026-01-28
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Trivs du med att jobba varierat och lösningsfokuserat i en utvecklingsinriktad organisation?
Vi på Tekniska avdelningen i Gagnefs kommun behöver förstärka vår organisation med ytterligare en person som har service och kunden i fokus.
Inom vaktmästeriet jobbar vi med daglig skötsel, tillsyn och felanmälan både inom- och utomhus. Vi är 20 medarbetare inom yrkesgrupperna, snickare, målare, pannskötare, fastighetsskötare, drifttekniker, och vaktmästare.
Som hantverkare hos Gagnefs kommun har du möjlighet att göra verklig skillnad för våra invånare. Ditt engagemang och din flexibla inställning kommer att vara avgörande för att skapa trygga och funktionella miljöer. Vi värdesätter initiativförmåga och en serviceinriktad attityd, vilket gör att varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som hantverkare kommer du att ha en nyckelposition där dina färdigheter och din problemlösande förmåga verkligen kommer till sin rätt. Ditt dagliga arbete kommer att innebära:
- Utföra reparationer och underhåll på kommunala byggnader och anläggningar, ex. snickeriarbeten, montering av lekparksutrustning.
- Identifiera och lösa tekniska problem, allt från små reparationer till större projekt enskilt och i samarbete med kollegor.
- Bidra till planering och genomförande av renoverings- och förbättringsprojekt.
- Säkra att alla arbetsuppgifter utförs med hög kvalitet och följer gällande säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är händig, lösnings orienterad och har minst 5 års erfarenhet av praktiskt arbete, antingen yrkesmässigt eller genom annan likvärdig erfarenhet. Du arbetar självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god arbetsmoral med fokus på att slutföra arbeten och se resultat. Du är samtidigt flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer som kan uppstå.
Vi värdesätter också din förmåga att samarbeta effektivt med andra; du är en lagspelare som förstår vikten av kommunikation och respekt i samarbetet. Din serviceinriktade attityd gör att du alltid sätter våra invånare i fokus och strävar efter att överträffa deras förväntningar. Dessutom har du en problemlösande analysförmåga som gör att du kan identifiera och lösa utmaningar på ett kreativt och effektivt sätt.
Du har vana av att ta emot och återrapportera utfört arbete digitalt. För att klara tjänsten som hantverkare krävs också att du behärskar det svenska språket väl samt har B-körkort för manuell bil.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, fr. o. m. 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
