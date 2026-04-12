Hantverkare, snickerier, blandade uppgifter, RentalHome.Se

OMGÅENDE TILLSÄTTNING
Snickerier, diverse fastighetsarbete.
Vi bedriver uthyrning av fastigheter runt om i sverige, www.rentalhome.se
samt försäljning av elektronik via postorder.
I Dannäs och Dörarp har vi mycket att renovera, fd hästgård, villa, industrihus.
Du behöver vara självgående.
Du kan behöva jobba med gäster närvarande ibland, då representerar du företaget, att du är social och tänker på våra kunder är viktigt.
Körkort och bil är mer eller mindre ett krav då du behöver kunna ta dig till arbetsplatsen.
Om du har möjlighet att ligga borta tidvis så finns mycket jobb på många andra ställen, boenden finnes.
Vi vill ha in rapporter med bilder och tider före och efter arbete eftersom vi omöjligt kan ha koll på alla fastigheter, vad som är gjort eller inte gjort när nya bokningar kommer, före klockan 22 samma dag skapas en rapport via whatsapp grupp.
Skicka in CV och uppgift om bostadsort samt löne anspråk och tillgänglighet.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "hantverkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rental Home Dannäs Jobbnummer
9848953