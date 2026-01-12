Hanna söker en assistent som kan arbeta 8 timmar / helg
2026-01-12
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vi söker dig som vill hänga med en riktigt härlig tjej på 18 år antingen lördag eller söndag varje vecka mellan ca 10:00-18:00
Hanna har autism, intellektuell funktionsnedsättning samt en muskelsjukdom som gör att hon behöver en personlig assistent för att få sin vardag att fungera.
Hanna är en mysig och rolig tjej när förutsättningarna är rätt. En tjej som har nära till skratt, gillar bus och tokigheter. Men behöver också egen tid för återhämtning. Hanna behöver hjälp med allt, så som för förflyttningar, hygien, måltider, av - och påklädning, fritidsaktiviteter mm. Hanna behöver hjälp med allt som en människa gör i livet. Hanna ska göra det hon kan själv för att kunna vara delaktig i sitt eget liv, ha en självkänsla och bibehålla och utveckla sina förmågor.
Hanna bor tillsammans med sin familj i en villa strax utanför Västerås så i denna tjänst är det ett krav på egen bil och körkort.
Som assistent kommer du att jobba nära familjens liv, du kommer att tillbringa en hel del tid själv med Hanna men du får även en familj som halkar med på köpet. Personlig match är därför extra viktig för oss. Vi är en lättsam familj där allt går att lösa.
Hanna gillar musik & dans, vara ute på promenader, titta på tv eller hålla på med sin platta.
Vem söker vi?
Du som söker ska ha förmågan att möta Hanna där hon är i livet just i denna stund. Som person måste du kunna se möjligheter i stället för svårigheter. En lugn, trygg person som har ett driv och engagemang när du kommer till jobbet. Du behöver vara lättsam och ha ett litet tokigt sätt att vara på, flexibel samt ha ett stort tålamod. Vi ser gärna att du har erfarenhet av bildstöd, AKK, tydliggörande pedagogik samt erfarenhet av lågeffektivt bemötande.
1. Du ska vara rökfri
2. Ha körkort & bil
3. Tåla katt, då vi har katt i familjen
4. Ha erfarenhet av IF och autism
5. God fysik är ett plus, då det förekommer fysiska arbetsuppgifter, då Hanna har ett aktivt liv
Vi ser fram emot ditt personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Arbetstid / Varaktighet: Arbetstiderna är förlagda mellan ca 10:00-18:00 lördag eller söndag varje vecka. Tjänsten är på 20 %.
Tillträde: Omgående för introduktion.
Låter detta intressant? Då är du välkommen med din ansökan. Vem vet det är kanske just Du som vi söker! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
